Назвали торгові марки, які продають справжні молочні продукти на Тернопільщині

Спеціалісти районних та Тернопільського міського відділів безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ГУ ДПСС в Тернопільській області, при проведенні планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) у період з від початку року здійснили ряд відборів молокопродуктів з метою встановлення відповідності вимогам законодавства про харчові продукти.

Згідно результатів досліджень, у 16 з 74-ох зразків виявлено невідповідність продукції за жирнокислотним складом жирнокислотному складу молочного жиру (фальсифікація), а саме:

– з 49 зразків масла с/в селянського — в 11 невідповідність (22%);

– 20 зразків сметани — 3 невідповідності (15%);

– 5 зразків сиру — 2 невідповідності (40%).

Для порівняння у 2019 році з 99 досліджених зразків у 35 виявлялись невідповідності:

– 57 зразків масла с/в селянського — у 22 невідповідність (39%);

– 31 зразок сметани — 10 невідповідності (32%);

– 11 зразків сиру — 3 невідповідності (27%).

При цьому вважаємо доцільним довести до відома споживачів перелік операторів ринку харчових продуктів, продукція яких неодноразово у поточному році досліджувалась Тернопільською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби України та за результатами випробувань відповідає за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками :

– ТОВ “Радивилівмолоко” (Рівненська обл., Радивилівський район, село Крупець)– 15 зразків (8 – масло, 7- сметана, 1 – сир);

– ПрАТ “Тернопільський молокозавод” ( місто Тернопіль) – 11 зразків (5 – масло, 6 – сметана);

– ТОВ “Кременецьке молоко” (Тернопільська обл., місто Кременець) – 4 зразки (3 – масло, 1- сметана);

– Фірма “ЛЮСТДОРФ” ( Вінницька обл., Іллінецький район, місто Іллінці) – 2 зразки (1 – масло, 1- сметана).

Зазначаємо, що лабораторним дослідженням піддавалась продукція ще 15 підприємств з різних областей України (тільки по одному зразку), яка згідно експертних висновків, теж відповідає вищевказаним вимогам.

При повторному дослідженні зразків з даних підприємств та підтвердженні їхньої відповідності інформація буде надана додатково.

Довідково: для виробництва вершкового масла не дозволено застосовувати будь-які жири та вершки, окрім тих, що отримані з коров’ячого молока та продуктів його перероблення, тому продукція, яка складається з молочно-рослинного жиру є спредом або жировою сумішшю.