14:25 | 10.09.2020
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Новини Тернополя 

Назвали торгові марки, які продають справжні молочні продукти на Тернопільщині

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Спеціалісти районних та Тернопільського міського відділів безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ГУ ДПСС в Тернопільській  області, при проведенні планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) у період з від початку року здійснили ряд відборів молокопродуктів з метою встановлення відповідності вимогам законодавства про харчові продукти. 

   Згідно результатів досліджень, у 16 з 74-ох зразків виявлено невідповідність  продукції за жирнокислотним складом жирнокислотному складу молочного жиру (фальсифікація), а саме:

  – з 49  зразків масла с/в селянського — в 11 невідповідність (22%);

  – 20 зразків сметани — 3 невідповідності (15%);

  – 5 зразків сиру — 2 невідповідності (40%).

 Для порівняння у 2019 році з 99 досліджених зразків  у 35 виявлялись невідповідності:

   – 57  зразків масла с/в селянського — у 22 невідповідність (39%);

   – 31 зразок сметани — 10 невідповідності (32%);

   – 11 зразків сиру — 3 невідповідності (27%).

 При цьому вважаємо доцільним довести до відома споживачів перелік операторів ринку харчових продуктів, продукція яких неодноразово у поточному році досліджувалась Тернопільською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби України та за результатами випробувань відповідає за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками :

         – ТОВ “Радивилівмолоко” (Рівненська обл., Радивилівський район, село Крупець)– 15 зразків (8 – масло, 7- сметана, 1 – сир);

         – ПрАТ “Тернопільський молокозавод” ( місто Тернопіль) – 11 зразків (5 – масло, 6 –  сметана);

         – ТОВ “Кременецьке молоко” (Тернопільська обл., місто Кременець) – 4 зразки (3 – масло, 1- сметана);

         – Фірма “ЛЮСТДОРФ” ( Вінницька обл., Іллінецький район, місто Іллінці) – 2 зразки (1 – масло, 1- сметана).

  Зазначаємо, що лабораторним дослідженням піддавалась продукція ще 15 підприємств з різних областей України (тільки по одному зразку), яка згідно експертних висновків, теж відповідає вищевказаним вимогам.

 При повторному дослідженні зразків з даних підприємств та підтвердженні їхньої відповідності інформація буде надана додатково.

Довідково: для виробництва вершкового масла не дозволено застосовувати будь-які жири та вершки, окрім тих, що отримані з коров’ячого молока та продуктів його перероблення, тому продукція, яка складається з молочно-рослинного жиру є спредом або жировою сумішшю.

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