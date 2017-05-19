Не пропустіть відкриття виставки колажів «melanholia/меланхолія» тернополянки Анастасії Старко

У Тернополі запрошують на відкриття виставки колажів «melanholia/меланхолія» тернополянки Анастасії Старко. Час і місце: 21 травня о 17:00 год. у «Бункермузі» (новий вхід).

Анастасія Старко:

— Це картинки про замкнутість у внутрішньому просторі та про кордони власної вразливості. Про спроби зачекінитись пікселями у Фейсбуці, про деталі власної беззахисності. Про ритуал маршруту від дому до зупинки, від зупинки до школи, від школи до зупинки, від зупинки додому. Про насіння спогадів (тепле і темне, що боляче проростає у лютому). Про зашліфовані рани, про уважність до кольорів, ліній, плям, запахів, про переплетення пальцями, про твою червону спину, про голод, про холодні і теплі ковдри. Про відсутність майбутнього. Про усіх вигаданих (із власного суму) рослин, звірів, птахів, людей, яких обіймав і любив (або думав, що любив).