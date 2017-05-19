Ще одного тернополянина “кинули” на ОLХ

На вже сумнозвісному сайті ОЛХ тернополянин купував телевізор. Приваблива ціна, запевнення власника, що телевізор працює ідеально – і ось покупець вже переводить гроші на картковий рахунок невідомого продавця.

На цьому торги закінчилися – телевізора потерпілий не отримав, а оголошення зникло з сайту.

Вкотре нагадуємо – торгуйте та купуйте в інтернеті безпечно. Не довіряйте незнайомцям свої рахунки, не поспішайте перераховувати кошти, домовляйтеся про післяплату, а при зустрічі краще одразу отримати готівку за товар, або ж одразу перевірити чи зараховані гроші на картку. Не довіряйте смс-повідомленням!