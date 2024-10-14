Не стало людини, але залишиться світла пам’ять, – віддійшов у вічність тернопільський викладач Володимир Чопик

13 жовтня 2024 року на 83-му році життя відійшов у вічність кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Чопик Володимир Юрійович, повідомляють у навчальному закладі.

З 1974 року Володимир Юрійович працював на посаді завідувача лабораторіями кафедри фізики Тернопільського педагогічного інституту, з 1980 року – на посаді старшого викладача кафедри, з 1992 по 2009 рік – на посаді доцента кафедри фізики та методики її викладання.

З 1995 по 2003 рік працював заступником декана фізико-математичного факультету.

Наукові інтереси Володимира Юрійовича були пов’язані з розробкою методів дослідження механізмів струмопроходження в діодних структурах на основі вузькозонних напівпровідників.

Не стало людини, але залишиться світла пам’ять про колегу, наставника, вчителя. Залишилися його праці, ідеї, учні, а також – великий життєвий приклад для нас.

Професорсько-викладацький склад та студентська спільнота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка висловлює щирі співчуття родині покійного.