Які документи потрібні для оформлення субсидії у 2024 році: список та основні зміни

Для тих, хто раніше не стикався з програмою призначення житлових субсидій, розповідаємо, що для призначення субсидії надаються заява http://bit.ly/4eyubbx та декларація http://bit.ly/4dzUDQW (за встановленими формами). Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності). Наприклад:

– договір найму (оренди) житла – якщо заявник орендує житло і хоче оформити субсидію;

– копія договору про реструктуризацію заборгованості – якщо наявна заборгованість і укладений відповідний договір про її реструктуризацію;

– акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання, складених за запитом особи виконавчими органами сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації.

Подати документи можна, обравши зручний для себе спосіб:

– особисто звернутися до сервісного центру ПФУ;

– через уповноважених посадових осіб територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

– поштою на адресу територіального органу Фонду;

– онлайн через вебпортал електронних послуг (http://bit.ly/4eRHJPj) Пенсійного фонду або мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

– через «Портал Дія» http://bit.ly/4dzXl95

Якщо ви подасте документи у період:

– з 1 жовтня до 30 листопада (включно) – субсидія призначається з початку опалювального періоду;

– починаючи з 1 грудня – з того місяця, в якому відбулось звернення.

Заява (і декларація) про призначення житлової субсидії на тверде та рідке пічне побутове паливо подається до кінця календарного року.

Важливо нагадати, що є два варіанти звернення: спрощена заява і повний пакет документів: заява + декларація. Спрощена заява доступна кожному. Нею й рекомендовано скористатись. Адже в спрощеній заяві зазначається мінімальний набір даних, всю іншу інформацію для встановлення права та розрахунку субсидії Пенсійний фонд збирає самостійно з офіційних джерел інформації, завдяки цифровим обмінам.