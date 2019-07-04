Неподалік Чорткова можна стрибнути з канатом із 40-метрового мосту (відео)

Лише за 40 км від Чорткова – у селі Устечко Заліщицького району у спеціальному спорядженні можна стрибнути із мосту висотою 40 м. Так званий роуп-джампінг – відносно молодий напрямок екстремального спорту, втім ним вже захоплюються чимало людей.

Канат витримує вагу до трьох тисяч кілограмів. Неповнолітнім особам можна стрибати лише після письмового дозволу батьків. Вагітні, психологічно нестійкі чи хворі люди, а також ті, хто мають проблеми зі здоров’ям – до стрибків не допускаються.

Фото, відео з відкритих джерел

Джерело: Терен