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Новини Тернополя 

Неподалік Тернополя перекинувся автомобіль: хлопець та дівчина в лікарні

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ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні зранку в с. Івачів Долішній Тернопільського району. Близько 06.00 годин, водій автомобіля «ЗАЗ-1103 Славута» не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та перекинувся.

Наслідком такого водіння стало травмування як самого 19-річного шофера, так і його 17-річної пасажирки. Хлопець із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та травмою лівого стегна був госпіталізований в Тернопільську міську лікарню №1. А ось дівчина опинилась в Тернопільській обласній дитячій лікарні, де медики встановили, що в неї полі травма та відкрита черепно-мозкова травма.

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