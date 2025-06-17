Нічна тривога: дерево впало просто на дорогу в Тернополі
У ніч на 17 червня 2025 року, о 00:35, на вулиці Веселій у Тернополі сталося падіння дерева на проїжджу частину. Повідомлення про подію надійшло до Служби порятунку.
На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС, які за допомогою спеціального обладнання розкрижували дерево та прибрали його з дороги. Завдяки їхній роботі рух транспорту було оперативно відновлено.
📌 На щастя, обійшлося без травмованих чи постраждалих.
📣 ДСНС нагадує: у випадку небезпечних ситуацій – негайно телефонуйте 101.