Тернопільщина втратила Ігоря Неменка

Тернопіль прощається з мужнім захисником України — Неменком Ігорем Володимировичем, який 11 червня 2025 року загинув у бою з російськими окупантами в Херсонській області. Воїн отримав поранення, несумісні з життям, під час виконання бойового завдання. Повідомляє Тернопільська міська рада.

Ігор Неменко назавжди залишиться у пам’яті земляків як вірний син України, відданий її свободі та незалежності. Він зробив свій свідомий вибір – боронити рідну землю, захищати її від загарбника, і віддав за це найцінніше — власне життя.

Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям та побратимам полеглого захисника.

Вічна слава та світла пам’ять Герою!