22:25 | 27.10.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі дружини та діти військових просять ротації для рідних

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У п’ятницю, 27 жовтня, рідні військовослужбовців вийшли на мирну акцію в різні міста України з проханням провести ротацію.

Така акція проходить і у Тернополі. Під Білим домом зібралися жінки та діти, рідні яких вже понад півтора року на передовій без відпочинку.

Рідні просять одне – провести ротацію для військових, які вже досить довго на нулі. Адже фізичний ресурс наших захисників вичерпується.

Також під час акції збирають підписи перехожих під зверненням до президента України.

Фото 20 хвилин

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *