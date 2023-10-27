У п’ятницю, 27 жовтня, рідні військовослужбовців вийшли на мирну акцію в різні міста України з проханням провести ротацію.

Така акція проходить і у Тернополі. Під Білим домом зібралися жінки та діти, рідні яких вже понад півтора року на передовій без відпочинку.

Рідні просять одне – провести ротацію для військових, які вже досить довго на нулі. Адже фізичний ресурс наших захисників вичерпується.

Також під час акції збирають підписи перехожих під зверненням до президента України.

Фото 20 хвилин