Нові освітні рекорди: тернопільські випускники склали НМТ на найвищі бали
Випускники тернопільських шкіл продовжують демонструвати високі результати на Національному мультипредметному тесті, підтверджуючи якісний рівень підготовки та власну наполегливість.
Особливого успіху досяг випускник Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №18 Віктор Вельгач. Юнак отримав максимальні 200 балів одразу з двох предметів — української мови та фізики. Такий результат є свідченням його старанності, відповідальності та системної підготовки.
Високі результати продемонстрували також учениці 11-А класу Тернопільської загальноосвітньої школи №19 Дарія Рогальська та Катерина Петрик. Дівчата склали НМТ з української мови на максимальні 200 балів. Крім того, з історії України вони отримали по 194 бали.
У Тернополі вітають випускників із вагомими досягненнями та бажають їм успішного вступу до омріяних закладів вищої освіти, нових перемог і професійних звершень.