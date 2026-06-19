30 тисяч квітів під знищення: на Тернопільщині виявили небезпечний карантинний шкідник, якого раніше не фіксували в Україні

Фахівці Держпродспоживслужби продовжують здійснювати фітосанітарний контроль продукції рослинного походження, що надходить на митну територію України, з метою недопущення проникнення та поширення карантинних організмів.

Як наголошують у відомстві, забезпечення фітосанітарної безпеки держави є одним із ключових напрямів їхньої роботи. Імпорт рослинної продукції здійснюється відповідно до Закону України «Про карантин рослин» та міжнародних стандартів, а кожна партія повинна супроводжуватися відповідними фітосанітарними сертифікатами країни-експортера.

У квітні 2026 року фітосанітарні інспектори Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області під час перевірки партії зрізаних квітів у кількості 30 640 штук виявили карантинний організм — Puccinia horiana P. Hennings (біла іржа хризантем), який відсутній на території України.

Згідно з чинним законодавством, цей шкідливий організм має статус карантинного. Відповідно до статті 36 Закону України «Про карантин рослин», імпортні вантажі повинні бути вільними від подібних об’єктів регулювання.

У результаті виявлення небезпечного організму заражену партію квітів було знищено у встановленому порядку.

У Держпродспоживслужбі закликають суб’єктів господарювання, які здійснюють імпорт рослинної продукції, ретельно дотримуватися фітосанітарних вимог, перевіряти походження товарів та завчасно ознайомлюватися з актуальними карантинними обмеженнями.

Фахівці наголошують, що дотримання фітосанітарних норм є важливою умовою збереження безпеки аграрного сектору та недопущення поширення небезпечних шкідників на території України.