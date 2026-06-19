Через сварку за паркан сусід облив чоловіка бензином і погрожував підпалити

На Тернопільщині поліцейські розслідують обставини конфлікту між сусідами, який міг завершитися трагедією. Один із чоловіків облив опонента бензином та погрожував його підпалити.

Інцидент стався в одному із сіл Великогаївської громади. На спецлінію 102 звернувся місцевий житель і повідомив, що сусід погрожує йому фізичною розправою.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №2 міста Тернополя. Правоохоронці встановили, що конфлікт виник між власниками двох сусідніх господарств через зварювальні роботи, які потерпілий проводив під час облаштування паркану.

Під час сварки 66-річний чоловік почав висловлювати погрози, а згодом приніс пляшку з легкозаймистою рідиною та облив нею сусіда. Як з’ясувалося пізніше, це був бензин. При цьому зловмисник погрожував підпалити потерпілого.

Поліцейські вилучили з місця події речові докази та направили їх на експертне дослідження.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України — погроза вбивством.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри фігуранту. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події.