Новий рекорд у приватизації спиртової галузі! Залозецький спиртзавод переходить у приватну власність

2 грудня відбувся аукціон з продажу майна Залозецького МПД та зберігання спирту ( 40 км від Тернополя). Це вже 11-е спиртове підприємство, що переходить у приватну власність.

Стартова ціна об’єкта приватизації зросла у 2,5 разів – з 32 млн грн до 80 млн грн. Участь у торгах брали 6 компаній, і наразі це найбільша конкуренція в рамках приватизації спиртових активів.

Новий власник отримає, зокрема головний корпус сепараторного пункту, спиртосховище, виробничий корпус, зерносклад, а також транспортні засоби та устаткування.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Залозецького МПД вважатиметься офіційно завершеним.