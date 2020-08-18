Офіційна інформація: 18 серпня підтверджено 85 випадків зараження COVID-19 у Тернопільській області

Станом на 18 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3902 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3583 випадки – дорослі, 319 випадків – діти), з них 47 летальних. Видужало 2510 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2914, з яких 1348 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 65 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1566 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 92 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 1102 (504 одужало, 3 летальних, 595 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 174 (90 одужало, 3 летальних, 81 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 36 (22 одужало, 14 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 151 (119 одужало, 2 летальних, 30 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 136 (77 одужало, 59 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 89 (65 одужало, 6 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 18 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 211 (140 одужало, 4 летальних, 67 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 45 (37 одужало, 8 продовжують хворіти);

– Козівський район – 96 (74 одужало, 1 летальний, 21 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 458 (434 одужало, 8 летальних, 16 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 140 (119 одужало, 21 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 267 (239 одужало, 5 летальних, 23 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 50 (34 одужало, 16 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 15 (8 одужало, 2 летальних, 5 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 82 (47 одужало, 35 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 330 (150 одужало, 3 летальних, 177 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 286 (147 одужало, 139 продовжують хворіти);

– Шумський район – 234 (204 одужало, 10 летальних, 20 продовжують хворіти);

За попередню добу:

✅видужала 81 особа;

✅проведено 378 досліджень методом ПЛР;

✅проведено 59 досліджень на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 2 осіб виявлено позитивний результат та 27 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 3 осіб виявлено позитивний результат.

✅підтверджено 85 випадків зараження вірусом COVID-19.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (30 осіб)

⭕️Бучацький район (1 особа):

• с. Бучач – 1

⭕️Бережанський район (15 осіб):

• м. Бережани –6

• с. Жуків – 2

• с. Рогачин – 4

• с. Павлів – 1

• с. Лапшин – 2

⭕️Гусятинський район (6 осіб):

• с. Котівка – 2

• с. Оришківці – 2

• с. Чабарівка – 2

⭕️Теребовлянський район (5 осіб):

• м. Теребовля – 1

• с. Варваринці – 4

⭕️Тернопільський район (3 особи):

• смт. Велика Березовиця – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 2

⭕️Заліщицький район (5 осіб):

• м. Заліщики – 1

• смт Товсте – 1

• с. Буряківка – 1

• с. Бедриківці – 1

• с. Головчинці – 1

⭕️Козівський район (7 осіб):

• смт Козова – 2

• с. Глинна – 2

• с. Кальне – 1

• с. Великий Ходачків – 1

•с. Покропивна – 1

⭕️Борщівський район (1 особа):

• с. Кудринці – 1

⭕️Збаразький район (5 осіб):

• с. Мусорівці – 1

• смт Вишнівець – 1

• м. Збараж – 1

• с. Заруддя – 1

• с. Залісці – 1

⭕️Підгаєцький район (2 особи):

• с. Вербів – 2

⭕️Монастириський район (1 особа):

• с. Лядське – 1

⭕️Підволочиський район (2 особи):

• м. Скалат – 1

• с. Лисичинці – 1

⭕️Шумський район (1 особа):

• м. Шумськ– 1

⭕️Лановецький район (1 особа):

• с. Бережанка – 1