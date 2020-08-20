13:42 | 20.08.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Офіційна інформація: сьогодні у лікарні померли двоє тернополян з COVID-19

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свічка,

У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ ПОМЕРЛО ДВОЄ ТЕРНОПОЛЯН З ПІДТВЕРДЖЕНИМ КОРОНАВІРУСОМ. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

🔷 Помер тернополянин 60 років. У чоловіка було супутнє захворювання та підтверджений коронавірус.
🔷 Помер чоловік 73 роки. У нього було важке супутнє захворювання. Пацієнта готували до операції у Львові. Тест на коронавірус показав позитивний результат.
🔷 Висловлюємо співчуття рідним і близьким.

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