Тернопільський професор отримала високу нагороду

21-25 вересня 2020 року в Києві в онлайн форматі відбувся XXI Національний конгрес кардіологів України – наймасштабніший загально-державний науково-практичний форум, який традиційно оголошує підсумки і досягнення світової та вітчизняної кардіології, висвітлює актуальні питання лікування та профілактики серцево-судинної патології, намічає перспективні плани на майбутнє.

Уперше конгрес був організований у цифровому форматі, враховуючи складну епідеміологічну ситуацію в Україні і в світі. Всеукраїнська асоціація кардіологів України, Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска», використовуючи сучасні науково-освітні технології, створили всі умови, щоб долучитися до новітніх знань, інноваційних технологій як у галузі кардіології, так і суміжних дисциплін широкій аудиторії практичних лікарів та науковців.

У роботі конгресу взяли участь майже 3800 українських лікарів та науковців, а також фахівців з Німеччини, Польщі, Ізраїлю, Литви. Провідними українськими та іноземними вченими прочитано 19 лекцій, відбулося 16 науково-практичних симпозіумів, 10 пленарних, 28 секційних засідань, 19 «круглих» столів, 18 майстер-класів. Проведено обговорення нових рекомендацій Європейського товариства кардіологів 2020 року з лікування гострого коронарного синдрому у пацієнтів без стійкого підйому сегмента ST, рекомендацій з лікування фібриляції передсердь, рекомендацій зі спортивної кардіології, рекомендацій з лікування вроджених хвороб серця у дорослих.

У рамках Національного конгресу відзначено кращих кардіологів України, яких нагородили медаллю імені М.Стражеска – одного з найвизначніших світочів в галузі кардіології. З вітальним словом виступив віце-президент НАМН України, президент Всеукраїнської асоціації кардіологів України, директор ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска», академік НАМН України В.М.Коваленко. Серед двох професорів, нагороджених за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки високою нагородою для кардіологів нашої держави –медаллю імені М.Д.Стражеска, професор кафедри внутрішньої медицини №1 Тернопільського національного медичного університету Н.Ярема.

Дякуючи за відзнаку, проф. Н.Ярема підкреслила, що ця нагорода – це висока оцінка внеску кардіологів Тернопілля у розвиток і вдосконалення сучасних методів діагностики, профілактики та лікування серцево-судинної патології з метою збереження і продовження життя наших співвітчизників.