Офіційно: коронавірус отримав нову назву

Про це повідомив сьогодні під час засідання оперативного штабу з організації профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території області начальник управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Володимир Богайчук.

– Всесвітня організація охорони здоров’я – продовжив він – офіційно дала назву новому типу коронавірусу з Китаю – COVID-19.

Нагадаємо, що відповідно до розробленого «Регіонального плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню на території Тернопільської області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV на 2020 рік» доручено: утворити тимчасові (обласну та районні) протиепідемічні комісії при обласній та районних державних адміністраціях для розроблення регіональних планів протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, з виділенням фінансових ресурсів на здійснення заходів, згідно із зазначеними планами; забезпечити виконання заходів з посилення режиму поточної дезінфекції разом із суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у місцях масового скупчення людей (на торговельних об’єктах, у місцях проведення культурно-масових заходів, кінотеатрах) та здійснюють перевезення громадським, залізничним, автомобільним транспортом; перепрофілювати закладів охорони здоров’я у разі масового надходження хворих на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом

COVID-19, створити мобільні медичні бригади з метою активного виявлення хворих на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, та визначити ізолятори для госпіталізації контактних осіб з метою їх обстеження та здійснення медичного нагляду за ними; перевести усі заклади охорони здоров’я на «режим підвищеної готовності» тощо.