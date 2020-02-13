В громаду на Тернопільщині знову готові інвестувати: на цей раз майже 5 млн доларів

Сьогодні, 13 лютого, відбулись перемовини міського голови Чорткова Володимира Шматька з заступником генерального директора ТОВ «Нива Біла» Скотом Кованом та керівницею відділу зв’язків з пайовиками Зоряною Живецькою, котрі готові інвестувати в Чортківську об’єднану територіальну громаду майже п’ять мільйонів доларів.

Інвестори мають намір побудувати сучасний елеватор – зерносховище, обладнане для сушіння та зберігання великої кількості зерна. Згідно з проектом, елеватор буде розрахований на 40 тисяч тонн зерна, а збудувати його повинні протягом 2021-2022 років. Вартість будівництва оцінюється в 4,7 мільйонів доларів. Інвесторам потрібна земельна ділянка орієнтовною площею 8 гектарів у межах Чортківської ОТГ. Територія індустріального парку «Chortkiv-West» – одне з ймовірних місць, куди можуть зайти інвестори.