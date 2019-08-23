В Тернополі після падіння з велосипеда хлопця рятували медики з пожежниками

Подія трапилася 22 серпня в м. Тернопіль, на набережній міського ставу, поблизу ФСТ «Динамо».

Близько 17.30 год. 15-річний місцевий мешканець, перебуваючи на велодоріжці, впав з велосипеда. Під час падіння хлопець наштовхнувся на важіль гальм, що знаходиться на кермі та отримав проникаючу рану стегнового м’яза.

Працівники екстреної медичної допомоги, які прибули на виклик, не змогли самостійно надати допомогу, позаяк кермо велосипеда застрягло в нозі.

На допомогу викликали рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного УДСНС України, які за допомогою спеціального обладнання розрізали злощасне кермо та передали хлопця медикам. На разі юний велосипедист знаходиться в Тернопільській обласній дитячій лікарні.