Олексій Станько: «У Тернополі дороги ремонтують лише в тих дворах, де депутати дружні до мера та його бізнес-оточення»

Голова обласного осередку партії «Хвиля» Олексій Станько викликав у двір на вулиці Лесі Українки, 19 патрульну поліцію через аварійність дороги.

Він наголосив на тому, що дорожнє покриття у Тернополі відновлюють лише в тих дворах, де депутати дружні до міського голови та його оточення.

– У деяких дворах вкладається бруківка, десь відновлюються дитячі майданчики, а десь двори мають ось такий стан. А справа в тому, що відновлюють дорожнє покриття лише там, де депутати дружні до мера та його бізнес-оточення, – зазначив Олексій Станько.

Мешканка будинку на вулиці Лесі Українки, 19 Галина Василівна каже, після дощу двір перетворюється на суцільну багнюку.

– Тротуару немає. У дощову погоду вода тече, що неможливо перейти. Люди йдуть по грязюці. Ну як це так можна. І що Надал про те все не знає? Знає! Все прекрасно знає. І в ЖКГ зверталися, і зверталися в управління доріг, і на сесію міської ради приходили. Але в нас там депутата не було нібито. Ми його знайшли тільки на сесії міськради. Він як говорить: «Ті, що зі «Свободи», вони там дороги роблять на БАМі», а нас каже не слухаються». То навіщо нам такий депутат, якого не слухають?! – пояснила Галина Іванівна.

Олексій Станько закликає людей регулярно звертатися до влади з приводу неналежного стану доріг.

– Неприпустимо, щоб використання бюджетних коштів залежало тільки від того, як голосує депутат. Щоб тільки провладна партія мала можливість ремонтувати двори на своїх округах. Закликаю вас звертатися до міської ради, управління ЖКГ, до обслуговуючої організації, а також до свого місцевого депутата, оскільки саме ми є платниками податків, – додав Олексій Станько.