15:30 | 14.08.2020
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Новини Тернополя 

Помер чоловік, якого травмував тепловоз у Тернополі

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свічка,

Подія трапилася 10 серпня близько 23.55 год  на вулиці Лозовецькій в Тернополі.

На залізничній колії під колеса тепловоза потрапив житель 48-річний житель села Лозова Тернопільського району.

Потерпілого доправили до лікарні. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя чоловіка.  У п’ятницю, 14 серпня, від отриманих травм він помер.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 ККУ. Триває досудове розслідування, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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