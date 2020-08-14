Помер чоловік, якого травмував тепловоз у Тернополі

Подія трапилася 10 серпня близько 23.55 год на вулиці Лозовецькій в Тернополі.

На залізничній колії під колеса тепловоза потрапив житель 48-річний житель села Лозова Тернопільського району.

Потерпілого доправили до лікарні. На жаль, медикам не вдалося врятувати життя чоловіка. У п’ятницю, 14 серпня, від отриманих травм він помер.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 ККУ. Триває досудове розслідування, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.