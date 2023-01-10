Оновлено перелік аптек, які працюють у цілодобовому режимі у Тернополі

Для того, щоб тернополяни та гості міста мали змогу швидко придбати лікарські засоби та медичні препарати, у Тернополі працюють три аптеки в цілодобовому режимі.

Так, знаходяться вони за адресами:

вул. Шпитальна, 2 (в холі головного корпусу КНП «ТМКЛШД»);

вул. Андрія Сахарова, 2 (Тернопільська обласна комунальна міжлікарняна аптека №157);

вул. Романа Купчинського, 14 (в холі головного корпусу біля приймального відділення КНП «ТКМЛ №2»).

Також закликаємо громадян подбати про запаси медикаментів загальної дії та тих, які потребують спеціального призначення відповідно до стану здоров’я.