16:32 | 10.01.2023
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Новини Тернополя 

Оновлено перелік аптек, які працюють у цілодобовому режимі у Тернополі

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Для того, щоб тернополяни та гості міста мали змогу швидко придбати лікарські засоби та медичні препарати, у Тернополі працюють три аптеки в цілодобовому режимі.

Так, знаходяться вони за адресами:

  • вул. Шпитальна, 2 (в холі головного корпусу КНП «ТМКЛШД»);
  • вул. Андрія Сахарова, 2 (Тернопільська обласна комунальна міжлікарняна аптека №157);
  • вул. Романа Купчинського, 14 (в холі головного корпусу біля приймального відділення КНП «ТКМЛ №2»).

Також закликаємо громадян подбати про запаси медикаментів загальної дії та тих, які потребують спеціального призначення відповідно до стану здоров’я.

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