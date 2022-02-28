Оперативна інформація ЗСУ станом на ранок 28 лютого

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 06:00 28.02.2022 щодо російського вторгнення.

Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.

Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.

В порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти підступно нанесли ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів.

Разом з тим, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі.

Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу.

Станом на сьогодні, артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника.

Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться.

Захисники України продовжують утримувати стійку оборону.

Слава Україні! Разом переможемо!