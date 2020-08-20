15:32 | 20.08.2020
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Ощадбанк зриває навчальний процес у школі на Тернопільщині

Irena 0 Views Прокоментуй!

Філія Ощадбанку орендувала приміщення, яке належить Почаївській школі. В ньому планувалося розмістити навчальний клас, оскільки місця для почаївських школярів не вистачає.

Про це повідомив Тарас Паляниця – депутат Почаївської міської ради.

  • Договір закінчився ще минулого року, проте для керівництва банку було надано ще пів року для пошуку нового приміщення, – зазначив Тарас Паляниця. – Станом на 1 серпня, мав бути підписаний акт прийому-передачі і школа мала би розпочати підготовку приміщення до навчального року. Станом на тепер, приміщення досі в користуванні банку. Школа розглядає інші приміщення для навчання класу.

У Почаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів не вистачає класу для розміщення 32 учнів.

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