Ощадбанк зриває навчальний процес у школі на Тернопільщині

Філія Ощадбанку орендувала приміщення, яке належить Почаївській школі. В ньому планувалося розмістити навчальний клас, оскільки місця для почаївських школярів не вистачає.

Про це повідомив Тарас Паляниця – депутат Почаївської міської ради.

Договір закінчився ще минулого року, проте для керівництва банку було надано ще пів року для пошуку нового приміщення, – зазначив Тарас Паляниця. – Станом на 1 серпня, мав бути підписаний акт прийому-передачі і школа мала би розпочати підготовку приміщення до навчального року. Станом на тепер, приміщення досі в користуванні банку. Шк ола розглядає інші приміщення для навчання класу.

У Почаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів не вистачає класу для розміщення 32 учнів.