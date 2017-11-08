Особистий приклад: голова Тернопільської ОДА отримав щеплення від грипу

Те, що особистим прикладом потрібно демонструвати, що найкраща профілактика захворювань, є вакцинація, доводить голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. Сьогодні, 8 листопада, він отримав щеплення від грипу в амбулаторії загальної практики сімейної медицини у місті Тернопіль.

про це повідомляє прес-служба ОДА.

За словами Степана Барни, вакцинація значно знижує ризик зараження грипом і в переважній більшості захворювання не наступає. Утім, навіть якщо захворювання виникає, то грип протікає у легкій формі і не призводить до ускладнень.

«Торік понад 9 тисяч жителів Тернопільської області хворіли на грип, але ми розуміємо, що ця цифра є набагато більшою, адже люди проходять лікування в домашніх умовах. А це відповідно ризики та наслідки для їхнього здоров’я. Сьогодні я отримав щеплення від грипу і вважаю, що це правильний крок. Адже минулого року цього не зробив і захворів. І відповідно на лікування витратив більше, ніж тепер заплатив за вакцину, яка, до речі, коштує 184 гривні. Саме тому, сьогодні для нас важливо проводити інформаційну кампанію, адже найгірше це не сам грип, а його наслідки», – акцентував Степан Барна.