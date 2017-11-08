Тернопільська кіберполіція розпочала операцію «Трикстер»

«Трикстер» — умовна назва операції, яку розпочали поліцейські Тернопільщини. Вона триватиме до 30 листопада. Кіберполіція активно протистоїть злочинам через використання інтернету.

Трикстер з англ. trickster перекладається як обманщик, спритник, шахрай.

Зараз полісмени вивчають рекламні оголошення, інформацію різних сайтів, які пропонують платні послуги за можливість зіграти в ігри в режимі онлайн. Перевіряють онлайн-форуми та блоги щодо суб’єктів господарювання, злочинних груп та окремих осіб, причетних до злочинів в інтернеті.

Серед популярних шахрайств: отримання грошей через обман за товари, послуги, поширені в інтернеті; поширеннясмс-ок щодо блокування платіжної картки; крадіжка коштів під виглядом розіграшу грошей чи цінних подарунків (найчастіше —машин); часто шахраї надсилають листи від імені людей, яким потрібна допомога. Хоча посилання можуть належати реальним благодійним фондам, але реквізити для перерахування коштів — шахраям.

Відповідальність за такі види злочинів настає згідно частин 3 і 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, за які передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією ГУНП в Тернопільській області.