Освоїти 13 мільйонів за три дні до Нового року, – практикує Управління капітального будівництва ТОДА

В період з 27 по 28 грудня, УКБ уклало 10 договорів на будівництво спортивних майданчиків із штучним покриттям. Звісно, для того щоб уникнути відкритих торгів, в угодах зазначені суми до 1,5 млн.грн., – про це йдеться у повідомленні ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок.

Загальна сума новоспечених договорів сягає 13 мільйонів грн., а виконання зазначених в умовах угод робіт планується реалізувати протягом 2019 року.

Причина такої відчайдушної працездатності чиновників напередодні святкових днів очевидна – за 2018 рік залишились неосвоєні кошти, які, у випадку якщо їм не знайдеться доречного застосування, доведеться повернути з обласного бюджету, державному.

Звісно, віддати 13 мільйонів з області (для Кузяка це рівнозначно, як віддати 13 мільйонів зі своєї кишені) не захоче жоден чиновник, тому УКБ мало єдиний вихід – оперативно укласти угоди, в яких і вийде освоїти значну суму, – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що в даному випадку ми в жодному разі не є противниками спортивних майданчиків, але якщо вже їх дійсно заплановано облаштовувати, чому б не робити це влітку (звісно, якщо їх дійсно планували робити).

Рятувальним човном для тернопільських чиновників у цьому випадку, стала Постанова КМУ № 117, яка дозволила розпорядникам державних коштів здійснювати 100% попередню оплату на строк до 12 місяців для закупівлі “товарів, робіт, послуг, пов’язаних з будівництвом (реконструкцією) футбольних полів із штучним покриттям”.

Відтак, в руки підрядників передано чималу суму бюджетних коштів, якими ті зможуть на власний розсуд розпоряджатися впродовж цілого року (на наш погляд більш логічним було б укладати подібні договори в весняно-літній період і в термін не більше як 6-8 місяців, аби мотивувати підрядників більш оперативно виконувати замовлені роботи).

Але навіть у такій, здавалося б простій схемі, не обійшлося без конфузів.

“Автомайданівцям” стало цікаво, яким чином Державне Казначейство пропустило укладені договори, адже в Постанові КМУ зазначено, що такий аванс надається терміном до 1 року, а в договорах, які уклало УКБ зазначено термін від 27 грудня 2018 року до 31.12.2019 (тобто термін більший аніж 1 рік), ті ж дані міститься і в процедурі закупівлі на сайті Prozorro.

Проте і це ще не все у передноворічній схемі освоєння коштів: усі закупівлі проведені без застосування процедур, які б могли створити конкурентно-спроможні умови.

Адже Кузяк просто уклав прямі договори з фірмами (одна з яких зареєстрована лише в 2018 році, інші дві є частими “переможцями”, а точніше сказати одноосібними “одержувачами” тендерів від ТМР, УКБ та інших розпорядників бюджетних коштів (так сказати “свої фірми”), – кажуть в “Автомайдані”.