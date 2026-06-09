П’яна водійка Audi влетіла у два автомобілі в Тернополі

На вулиці Патріарха Йосипа Сліпого водійка Audi не впоралася з керуванням і зіткнулася одразу з двома авто — Nissan та Volkswagen.

Патрульні зафіксували у жінки ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду на приладі «Драгер» — 1,67 проміле, що більш ніж у 8 разів перевищує допустиму норму.

На кермувальницю склали адміністративні матеріали за порушення ПДР, що призвело до ДТП, та керування транспортом у стані сп’яніння. Її відсторонили від керування.

Поліція вкотре нагадує: алкоголь і кермо — несумісні. 🚫🚗