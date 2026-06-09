Записав на маму розкішний будинок та допомагав “королю контрабанди”: що відомо про арештованого в Польщі генерала з Тернопільщини

Колишній перший заступник очільника МВС України Володимир Бедриківський, якого в Польщі взяли під варту за підозрою у спробі підкупу місцевого чиновника, виявивсь не просто експравоохоронцем, який спробував дати хабаря й попався. Аналіз його “життєвого й трудового шляху” дає переконливі підстави вважати, що поляки спіймали хоч і не дуже відомого, проте досвідченого корупціонера.

До прикладу, за Бедриківським ще з 2010-х тягнеться історія з махінаціями з оформленням будинку. Тоді ж галасу наробила стрілянина по дрону, який запускали над його будинком. Крім того, у низці медіапублікацій його пов’язували з рейдерськими схемами, “кришуванням” бізнесу, впливом на кримінальні провадження тощо. Про все це – в матеріалі OBOZ.UA.

За що українського генерала у відставці затримали в Польщі

Про затримання Бедриківського в Польщі стало відомо на початку червня 2026 року. Тоді польське видання TVP World із посиланням на речника Національної прокуратури Польщі Пшемислава Новака повідомило, що “62-річний Володимир Б., генерал-полковник поліції України у відставці, підозрюється в пропозиції фінансової вигоди державній посадовій особі у Варшаві”.

При цьому автори матеріалу наголошували: попри поширені раніше припущення, що затримання Бедриківського пов’язане з його шпигунством на користь Росії, це не відповідає дійсності.

“Звинувачення не стосуються шпигунства чи актів саботажу… Володимир Б. перебуває під вартою на три місяці як запобіжний захід і є єдиним підозрюваним у справі”, – йшлось у повідомленні.

Як вирахували Бедриківського

Попри те ж, що ані польські правоохоронці, ані медіа не зазначали, що “Володимиром Б.” є саме Бедриківський, з наведених даних випливає, що йдеться саме про нього. Так, в TVP World розповіли, що затриманий раніше служив:

Начальником поліції в Житомирі (на той час міліції).

Першим заступником міністра внутрішніх справ.

Керівником Головного управління з боротьби з організованою злочинністю в період між 2008 і 2010 роками.

“Українське видання назвало його одним із найвпливовіших діячів правоохоронної системи України у 2000-х та 2010-х роках”, – підсумували аналітики.

Скандальний міліцейський генерал

А ще вони зазначили: ім’я Бедриківського “фігурувало в журналістських розслідуваннях щодо володіння елітною нерухомістю та ймовірних фінансових схем”. Констатувавши: до вироків ці звинувачення не призвели.

Елітна квартира на мамі

Чи не найгучніший скандал, в який втрапив Бедриківський в Україні, стався у 2016 році. Тоді “Схеми” повідомили, що на той час очільник Департаменту ГПУ нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Бедриківський “користується майном, оформленим на матір”.

“Дружина Володимира Бедриківського Інна володіє квартирою на 67 квадратних метрів у столиці. Окрім того, в користуванні Бедриківського будинок на 583 квадратні метри під Києвом. Маєток записаний на 80-річну маму посадовця. Вона стала власницею розкішного будинку в 2009 році – коли Володимир Бедриківський працював у МВС”, – розповіли розслідувачі.

Крім того, зазначили вони, у 2014 році Бедриківський, його дружина й син викупили ще 4 ділянки біля маєтку, отримавши таким чином ще й доступ до водойми. Син же, до речі, якому на той час було 26 років, також володів квартирою на 143 квадрати у новобудові в центрі Києва, а також їздив на елітному позашляховику Volkswagen Touareg.

В ГПУ тоді за Бедриківського заступились. Зокрема, зазначається, пресслужба органу підтвердила, що Бедриківський живе в будинку матері. Але “яким чином вона придбала таке дороге житло – невідомо”

“Інформація про доходи та витрати М. Бедриківської, яка не є членом сім’ї працівника Генеральної прокуратури України, носить конфіденційний характер”, – зазначили тоді в ГПУ.

Причиною ж такого покровительства, ймовірно, були зв’язки Бедриківського. Річ у тім, що, за даними “Схем”, він – давній знайомий на той час генерального прокурора Юрія Луценка.

“Ще при президенті Ющенку, коли Луценко очолював Міністерство внутрішніх справ, Бедриківський був його першим заступником і навіть отримав звання генерал-полковника міліції. Коли ж у 2016 році Луценко став генпрокурором, Бедриківський отримав посаду голови впливового департаменту в ГПУ”, – акцентували розслідувачі.

Стрілянина по дронах

Згодом історія з маминим будинком продовжилась. У 2017 році громадський активіст Олексій Гриценко повідомив, що під час зйомки цього помешкання з допомогою дрону, його було “збито з вогнепальної зброї після певної кількості пострілів з території, де він (Бедриківський. – Ред.) живе”.

“Людина схожа на Бедриківського втікла до озера. На території 2 автівки, одна з яких ним задекларована”, – розповів тоді Гриценко.

Вимагання мільйонів доларів та шантаж

А у 2021 році журналісти повідомили, що Бедриківський нібито намагається привласнити агрокомпанію загиблого нардепа Валерія Давиденка “Агродім”. При цьому, стверджувалось, що для цього Бедриківський використовував сім’ю загиблого – “як інформаційний таран проти “Кернела”, агротехгіганта скандального Андрія Веревського.

Зокрема, зазначалось, що “ще за життя Давиденка Бедриківський інвестував в “Агродім” 15 млн доларів“. Після чого:

Бізнес оформили на його сина Олександра, який став співзасновником компанії та отримав 12,5% акцій.

Передбачалося, що у подальшому “Бедриківський стане рівноправним партнером Давиденка, а можливо й отримає контрольний пакет”.

“Паралельно з цим Давиденко взяв у “Кернел” 11 млн доларів позики… Після самогубства Давиденка 11 млн доларів боргу перед “Кернелом” зависли. “Агродім” відмовився повертати гроші, відтак “Кернел” завів у компанію свій менеджмент. Такий стан речей дуже засмутив Бедриківського. Він спробував продати свої акції “Кернел”, неодноразово приїжджав на перемовини (навіть свідки є), в результаті чого “Кернел” купив 12,5% акцій за близько 1,5 млн доларів. Але ця сума точно не задовольнила Бедриківського“, – йшлось у повідомленні.

Крім того, зазначав автор матеріалу, часткою 12,5%-ою часткою “Агродому”, яка нібито належить матері покійного Давиденка, насправді теж володіє Бедриківський. А тому він почав вимагати від “Кернел” 10 млн доларів “і за старою звичкою вдався до шантажу, використовуючи родичів Давиденка, а також свої зв‘язки у правоохоронних органах і судах”.

Робота з контрабандистом

А ще Бедриківського звинувачували у співпраці з одеським контрабандистом Вадимом Альперіним. Суть схеми полягала в тому, що Альперин ввозив до України “від 300 до 500 контейнерів контрабанди на місяць”, що завдавало держбюджету мільярдних збитків.

“Товари в контейнерах завозяться за підробленими документами фіктивними підприємствами. Керівниками та засновниками яких є підставні особи, вони не мають жодної інформації про діяльність підприємств. Підписують документи інші особи чи взагалі підробляють підписи”, – описували суть схеми аналітики.

Якщо ж легальний бізнес відмовлявся грати за правилами “короля контрабанди”, у хід ішов адмінресурс. Яскравим прикладом став тиск на компанію “Пандеон”. Альперін вимагав від підприємства обов’язкової співпраці, а після відмови пообіцяв створити проблеми.

В “Пандеоні” відмовили – і проблеми таки виникли. На складах підприємств та у квартирах представників компанії правоохоронці провели обшук – оскільки керівництво “Пандеону” нібито запідозрили у “злочинній змові з експедиторською компанією та співробітниками Сумської митниці з метою розмитнення вантажів (імпортованих тканин) за заниженою вартістю”.

Проводили ж обшук в Сумській області оперативники з Одеси. При чому, зазначається, “на замовлення” Альперіна.

“Дане “замовлення” Вадиму Альперіну допоміг виконати давній товариш Володимир Бедриківський… Він відомий тим, що здійснює рейдерські захоплення підприємств України”, – зазначають автори матеріалу.

Відтак, враховуючи “заслуги” Бедриківського, є підстави вважати, що спроба підкупу польського чиновника могла стосуватися не другорядних, а суттєвих інтересів. А тому OBOZ.UA слідкуватиме за тим, як розвиватиметься ситуація.

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