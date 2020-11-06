Пахне «смаженим»: ДБР взялося за міську раду Тернополя і поліцію

Скандальними забудовами у тернопільських парках уже нікого не здивуєш. І незважаючи на те, що зелених зон у місті стає все менше, а бетонних коробок – усе більше, тернополяни зробили свій вибір, обравши на третій термін мером Сергія Надала. І ось нещодавно нашим журналістам стало відомо про чергову схему, в якій фігурує ласий шматок землі у парку Тараса Шевченка, який уже нібито й не належить парку. Цього разу за можновладців узялося ДБР. Про яку земельну ділянку йде мова, що там планують будувати і хто замішаний у цій справі, з’ясовували наші журналісти.

Ми неодноразово писали про те, як тернопільські парки «кроять» шматочками і віддають під забудову. Із року в рік жадібність та нахабність місцевих чиновників зростає, а їхньому свавіллю немає меж. Чи не найбільше постраждав парк Національного відродження, але тепер влада зосередила свою увагу на парку ім. Тараса Шевченка. Чутки про те, що місце, де раніше часто зупинявся мандрівний цирк, забудують висотками, ширилися містом уже давно. Та вже найближчим часом вони можуть стати реальністю.

Як вбачається з ухвали Личаківського районного суду Львова від 29 жовтня 2020 року, слідчим управлінням ТУ ДБР, розташованим у Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з ознаками кримінального правопорушення за статтею 356 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУНП в Тернопільській області, перевищуючи службові повноваження спільно з посадовими особами Тернопільської міської ради з метою будівництва житлового комплексу змінили цільове призначення земельної ділянки рекреаційного призначення загальною площею 2,4428 га, в результаті чого інтересам територіальної громади спричинено тяжкі наслідки.

У квітні 2019 року рішенням сесії № 7/33/109 КП «Об`єднання парків культури і відпочинку Тернополя» Тернопільської міської ради надано дозвіл на розроблення проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,9768 га для обслуговування будівель та споруд з розташуванням відкритого дворівневого паркінгу для легкових автомобілів на вул. Білецькій, 11. У подальшому на підставі вказаного рішення ПП «Тергеоземпроект » було виготовлено проєкт із землеустрою та підрозділом Держгеокадастру було зареєстровано земельну ділянку із кадастровим номером 6110100000:02:021:0045 загальною площею 0,9688 га. Окрім цього, відповідно до рішення сесії Тернопільської міської ради №7/47/28 від 13.03.2020, ГО «Тернопільська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України» надано дозвіл на розроблення проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 1,4660 га для обслуговування власних будівель та споруд за адресою вул. Білецька, 18.

Щоправда, достеменно з’ясувати, де знаходиться земельна ділянка за адресою вул. Білецька 18 нашим журналістам поки що не вдалося. Найімовірніше, це та земля, яка прилягає до відведеної земельної ділянки за адресою Білецька, 11. Однак, якщо здійснювати пошук через Google Maps, то ця ділянка відображається між Білецькою, 3 та приватними котеджами, що не відповідає дійсності, адже її площа значно менша заявленої (1,4660 га).

У ДБР запідозрили, що за цією адресою виросте «висотка», а прибуток від імовірної схеми дістанеться посадовим особам мерії Тернополя і поліції.

Нашим журналістам стало відомо, що в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні земельно-технічних експертиз, саме тому слідчим ДБР необхідний дозвіл на вилучення документів. У зв’язку з цим, ДБР подало клопотання до суду з проханням дозволити доступ до документації, яка знаходиться у ПП «Тергеоземпроект», у міському та районному управлінні Держгеокадастру та в архівному відділі ТМР.

Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчого і дозволив вивчити документи.

Відтак журналісти нашої газети будуть спостерігати за розвитком подій, і коли досудове розслідування завершиться, а його матеріали надійдуть до суду, будуть висвітлювати хід цієї справи.

Іван Білий



