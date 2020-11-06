11:33 | 6.11.2020
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В «Укрзалізниці» обіцяють знизити ціни на квитки

Irena 0 Views Прокоментуй!

В “Укрзалізниці” планують знизити ціни на квитки для пасажирів та не збільшувати їх цього року і на початку наступного. Про це заявив голова філії “Пасажирська компанія” Укрзалізниці Олександр Перцовський.

– Ми знижуємо ціни і всіх запрошуємо пересісти з другого у перший клас або пересісти з автомобіля та подорожувати. Що стосується цього року, то жодного підвищення не буде, не планується його також до першого кварталу наступного року”, – запевнив Олександр Перцовський.

За його словами, не виключено, що з другого кварталу 2021 року може відбутися певна індексація тарифів, але цей процес буде поступовий та відбуватиметься відповідно до зростання видатків «Укрзалізниці».

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