На Тернопільщині вуж наробив переполоху в адмінбудівлі

Незвичайний виклик отримали рятувальники на Підгаєччині. 26 липня працівники одного з підприємств у селі Старе Місто Підгаєцької громади помітили змію в адміністративній будівлі та звернулися по допомогу до Служби порятунку.

На місце прибули рятувальники. У захисному спорядженні вони обережно виловили плазуна. Як з’ясувалося, до приміщення заповз звичайний вуж.

На щастя, ніхто не постраждав. Змію вивезли за межі населеного пункту та випустили у природне середовище.

Рятувальники закликають не намагатися самостійно ловити чи проганяти змій. Якщо побачили плазуна — зберігайте спокій, відійдіть на безпечну відстань та за потреби телефонуйте 101.