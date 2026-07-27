Які серіали дивитись у 2026 році: популярна добірка

Дивитись серіали 2026 року простіше, ніж їх обирати, адже релізів більше, ніж будь-хто здатен переглянути. Тому за орієнтир візьмімо рейтинг Rotten Tomatoes — агрегатора оцінок кінокритиків, який щотижня оновлює список найкращих прем’єр року.

Драми і трилери

Це найсильніша частина сезону. Тут майже немає новачків, натомість переважно другі й четверті сезони, які не просіли:

«Пітт», 2-й сезон (98%). Медична драма з Ноа Вайлі тримає ту саму формулу: одна зміна в приймальному відділенні, реальний час, жодних пауз. «Індустрія», 4-й сезон (96%). Історія про молодих банкірів, які роблять кар’єру швидше, ніж дорослішають. Четвертий сезон, за оцінками критиків, вийшов найсильнішим. «Лицар Семи Королівств» (94%). Повернення у Вестерос, але без політичних інтриг і драконів — камерна історія мандрівного лицаря і його зброєносця. «Володар мух» (92%). Мінісеріал за романом Вільяма Ґолдінґа. Головна перевага — акторський склад із дітей, який тримає весь сюжет. «Заповіти» (87%). Продовження «Розповіді служниці» через погляд наступного покоління. Розгортається повільно, зате будує світ детальніше за оригінал.

Комедії

Тут 2026 рік видався особливо щедрим: обидва лідери року за оцінками критиків — саме комедії:

«Падіння та злет Реджі Дінкінса» (100%). Псевдодокументальна історія про спортивну зірку, що намагається повернути славу. «Хитрощі», 5-й сезон (100%). Фінал історії. Рідкісний випадок, коли серіал на п’ятому сезоні йде на піку, а не за інерцією. «Великі помилки» (80%). Пародія на сімейну кримінальну драму. Не для всіх, але як антидот до серйозних прем’єр працює.

Якщо хочеться чогось несподіваного

Три позиції, які складно поставити на будь-яку жанрову полицю, але критики прийняли їх краще за більшість гучних релізів:

«Зоряні війни: Мол — Володар тіней» (98%). Похмура й динамічна анімаційна історія про Дарта Мола. Знання всієї саги не потрібне.

«Марго і її грошові проблеми» (97%). Екранізація роману Руфі Торп про молоду матір, яка виживає завдяки OnlyFans. Тема гучна, виконання — тихе й уважне.

«Поні» (96%). Шпигунська пригода з Емілією Кларк і Гейлі Лу Річардсон, побудована радше на хімії дуету, ніж на сюжеті.

Як користуватися добіркою

Оцінка критиків — не інструкція до виконання і не вирок, а лише фільтр. Кілька порад, щоб не витратити вечір даремно:

Не орієнтуйтеся на різницю в кілька відсотків. Між 96% і 92% немає жодної відмінності, це різні кількості рецензій, а не різна якість. Перевіряйте, чи це перший сезон. Половина добірки — продовження, і без попередніх сезонів вони для вас не спрацюють. Починайте з жанру, який вам подобається. «Найкраще за версією критиків» і «найкраще для вас» збігаються далеко не завжди.

І головне: список оновлюється щотижня, тож до грудня половина цих позицій зміститься. Це нормально — добірка на середину року і має бути проміжною.