На Тернопільщині за тиждень вилучили п’ять заборонених рибальських сіток

Тернопільський рибоохоронний патруль підбив підсумки роботи за період із 20 по 26 липня. Під час рейдів на водоймах області інспектори спільно з працівниками сектору водної поліції Тернопільського районного управління поліції виявили порушення природоохоронного законодавства.

За результатами перевірок було складено один адміністративний протокол за частиною 3 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також оформлено п’ять актів виявлення та вилучення майна, власників якого не встановлено.

Інспектори вилучили п’ять заборонених сітних знарядь лову. Із них у природне середовище випустили п’ять екземплярів риби — трьох сазанів та двох сріблястих карасів загальною вагою 2,4 кілограма.

За підрахунками фахівців, завдяки цьому вдалося запобігти збиткам рибному господарству України на суму 14 280 гривень.

У рибоохоронному патрулі закликають рибалок дотримуватися правил рибальства та повідомляти про факти браконьєрства на цілодобову гарячу лінію.