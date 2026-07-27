Що таке GPON-інтернет і чому його вибирають користувачі

GPON — одна з технологій оптичного інтернету, яку використовують як для бізнесу, так і для домашнього підключення, особливо у приватних будинках і нових житлових комплексах. У деяких рішеннях останню ділянку мережі обслуговує мідний кабель, тоді як GPON передає сигнал оптичним волокном до користувача. Розглянемо переваги та особливості підключення цієї технології.

Як працює GPON і чим він відрізняється від інших технологій

GPON інтернет (Gigabit Passive Optical Network) — технологія, за якою оптоволоконний кабель прокладають безпосередньо до квартири чи будинку, без проміжного переходу на мідний провід. Сигнал передається світловими хвилями по тонкому кварцовому волокну, вкритому захисною оболонкою з іншим коефіцієнтом заломлення світла.

Для роботи такого підключення потрібен спеціальний пристрій — ONU-термінал. Він приймає сигнал оптоволокном і передає його на Wi-Fi-роутер чи інші пристрої домашньої мережі. Якщо у користувача вже є власний ONU-термінал, провайдер під час підключення спробує використати його. Якщо пристрою немає, слід повідомити про це оператору на етапі оформлення заявки.

Основні особливості та переваги технології GPON:

передавання даних на швидкості до 1 Гбіт/с;

висока стабільність з’єднання навіть за значного навантаження;

стійкість до електромагнітних і радіоперешкод;

менша залежність від погодних умов, якщо порівнювати з традиційними кабельними мережами;

можливість роботи під час відключень електроенергії за умови резервного живлення ONU-термінала і роутера.

Завдяки високій пропускній здатності GPON добре підходить для одночасної роботи кількох пристроїв, на яких можуть бути підключені відеоконференції, потокове відео у високій якості, хмарне сховище.

GPON і FTTB: у чому практична різниця для користувача

Головна відмінність GPON від технології FTTB полягає у тому, до якої точки доходить оптичне волокно. У разі FTTB оптику підводять лише до будівлі, а далі сигнал розподіляють по квартирах через наявну мідну проводку: у квартирі не потрібне додаткове обладнання. GPON передбачає, що оптоволокно прокладають безпосередньо до житла, тому обов’язковий ONU-термінал, який перетворює оптичний сигнал на придатний для роутера.

Ці технології мають певні відмінності у роботі інтернету без світла. За FTTB безперебійність залежить від того, чи встановлено резервне живлення на мережевому обладнанні будинку. В разі вибору GPON ситуація буде іншою: якщо підключити ONU-термінал і роутер до повербанка чи зарядної станції, мережа продовжуватиме працювати незалежно від інфраструктури будинку. Для приватних будинків, де немає централізованого мережевого обладнання під’їзду, останній варіант буде зручнішим.

Провайдер Київстар підключає GPON у населених пунктах, де ця мережа вже побудована. Під час підключення компанія надає необхідний ONU-термінал, тож можна одразу почати користуватися оптичним інтернетом.

Користувачі віддають перевагу GPON насамперед через незалежність домашнього інтернету від спільної інфраструктури. Коли має значення поєднання високої швидкості, стійкості до перешкод і можливості зберегти зв’язок під час відключення світла, технологія GPON стає оптимальним рішенням.