У Теребовлі стартував безкоштовний курс іконопису для ветеранів та їхніх родин

У Теребовлі розпочався безкоштовний курс іконопису для ветеранів війни, членів їхніх родин, сімей загиблих Захисників і Захисниць України, безвісти зниклих, а також усіх охочих.

Першою роботою учасників стане ікона Архангела Михаїла. Протягом місяця вони створюватимуть її під керівництвом наставниці Ольги Углової.

Архангел Михаїл вважається небесним покровителем Києва та одним із духовних захисників України. Його образ символізує мужність, справедливість, силу духу й перемогу добра над злом.

Організатори зазначають, що долучитися до курсу можна навіть після його початку. Наступне заняття відбудеться 29 липня з 16:00 до 18:00 за адресою: м. Теребовля, вул. Наливайка, 4а, кабінет фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Участь у курсі є безкоштовною. Для запису та отримання додаткової інформації можна звертатися за телефоном 097 635 37 60 (Олександра).

Організатори сподіваються, що курс стане для учасників не лише можливістю опанувати мистецтво іконопису, а й простором для духовного відновлення, спілкування та взаємної підтримки.