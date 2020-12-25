Пекельне сусідство: сім’я тернопільського прокурора перекрила людям доступ до ставу

Ще п’ять років тому «Тернополяни» писали про незаконну забудову набережної Тернопільського ставу навпроти будинку на вулиці Урожайній, 11.

З тих пір ситуація тільки погіршилися, адже горе-забудовники Пащенки, намагаючись захопити берегову лінію ставу, перейшли усі межі дозволеного, – пише сайт.

До нашої редакції звернулися мешканці сусідніх будинків. Люди розповідають, що хамство Пащенків стало причиною сусідських конфліктів, а свавілля та беззаконня з їхнього боку щороку лише посилюється.

На місці археологічної пам’ятки – будинок

Варто зазначити, що стосовно спорудження самого будинку на Урожайній було розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного будівництва на території культурної спадщини без археологічних досліджень.

У 2008 році науковий працівник ДП ОАСУ «Подільська археологія», Дерех О. М. провів наукову експертизу та виявив на цій землі пам’ятку археології. Цього ж року Тернопільською обласною інспекцією охорони пам’яток історії та культури було надано висновок про те, що на цьому місці знаходиться пам’ятка археології місцевого значення – двошарове поселення епохи бронзи-ранньозалізного часу та давньоруської культури ХІІ – ХІІІ ст. Тернопіль ІІ (номер в реєстрі новоявлених пам’яток 1685). Було зазначено, що проводити роботи на цій ділянці можливо тільки після проведення повного дослідження.

Однак вже через рік землю передали у користування Френдію Роману Дмитровичу, який і побудував на землі будинок. У 2014 році частину споруди він продав Пащенку Володимиру Павловичу, котрий згодом і розпочав забудову берегової лінії ставу.

«Приватна» територія на громадській набережній

Будівельні роботи на березі Тернопільського ставу розпочалися незадовго після переїзду Володимира Пащенка у нові володіння. Однак, законних підстав на таку діяльність у нього тоді не було.

У 2015-му незаконне будівництво намагалися зупинити громадські активісти, а правоохоронці обіцяли розібратися у цьому питанні та складали відповідний протокол.

Просто на березі озера виросли оглядовий майданчик, пірс, бетонні сходи та парковка навпроти будинку. Все це – на громадській території, але відмежовано від людей огорожею, хвірткою та усними нагадуваннями про те, що це, нібито, «приватна територія». Проте, чи з’явилися в пана Пащенка документи на цю «приватність»?

За словами сусідів – ні, а на додачу біля пірсу «виросли» підсобні приміщення.

– З обох боків є калітки, які закриваються на їхні особисті ключі. Тобто, жодна пересічна людина не має туди доступу. Ми стикнулися з цим вперше близько двох років тому. Це другий сезон коли ми розуміємо, що доступу до води тут не маємо, – кажуть люди. – Вони встановили відеонагляд, написали, що там не можна гуляти з собаками, смітити і таке інше. Але це не його особистий став.

За словами сусідів, незаконна та хамовита поведінка Пащенків не на жарт обурила, адже приватним доступом до ставу вони не обмежилися.

Почали будівництво – в сусідів впав сарай

Нещодавно на ділянці розпочали рити котлован, проте, мешканці сусідніх будинків вважають, що ці роботи власники ділянки проводять також не законно.

– Вони почали рити котловани на території свого будинку, планують там басейн ставити. Ми майже впевнені, що ніяких дозвільних документів на це в них не має. Навіть якщо людина починаєш рити землю на власній ділянці, вона має мати дозвіл відповідних служб. Такі роботи не можна проводити не узгодивши ні з ким, – пояснює сусідка забудовників.

Зі слів мешканців Урожайної, коли почали рити землю, то на сусідній ділянці впав сарай.

– В людей, які з ними межують, впав і розвалився сарай, коли в Пащенків почали будувати. Не знаю, чи його хтось буде відновлювати, – кажуть тернополяни.

З цього негативні наслідки сусідських ремонтів для вулиці тільки розпочалися.

– Почали через дорогу возити важку техніку і як наслідок – зламали водовідводи. Коли починаються зливи, водою на дорогу намиває дуже багато каміння, через це вона руйнується, – розповідають люди. – Водовідводи трохи рятували ситуацію, бо велика части води йшла в землю. Це частина благоустрою нашої вулиці, яку вони понищили та не відновлюють, а лиш огризаються.

Щоб не скаржилися в день, працюють ночами

Розповідаючи про наслідки будівництва на ділянці, сусіди зазначають, що сумніви у них викликає і законність робіт, які проводять.

– Якось зранку ми викликали поліцію, щоб зафіксувати це. Один з патрульних, які прибули на виклик поспілкувався з прорабом і після цього робітники швидко вивезли техніку з ділянки. Рити продовжили вже пізно ввечері, коли стемніло, – говорить мешканець сусіднього будинку. – Ще опівночі мої сусіди фіксували, як вони працюють під світлом промислових ліхтарів. Це взагалі не нормально.

За словами людей, чимало питань викликає і правова складова цієї історії.

– Минулого тижня ми подали заяву в прокуратуру, засвідчили це з патрульними і відправили в поліцію на опрацювання. Ми чітко впевнені, що там є корупційна складова. Власні джерела розповіли, що ймовірно всі ці питання вони вирішують через прокуратуру, де працюють син і невістка власника ділянки. Зараз ми активно взялися за це питання, залучили юристів та будемо з’ясовувати, чому це зам’яли п’ять років тому.