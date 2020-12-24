У Тернопільській університетській лікарні відкрили корпус для пацієнтів хворих на COVID-19

У Тернопільській університетській лікарні відкрили новий корпус для хворих на коронавірус. Багато років він був закритий через незакінчені ремонтні роботи.

Нещодавно, у зв’язку з пандемією, їх відновили та завершили. Приміщення облаштоване для надання допомоги хворим на COVID-19. До ліжок під’єднали кисневі точки.

«Люди завжди повинні знати своїх героїв, я дуже вдячний аграріям, які буквально після відкриття фонду для ремонту відділення, почали перераховувати кошти. Це є саме та взаємодія, влади, підрядників, меценатів та лікарів, яку можна ставити в приклад. Спільними зусиллями ми змогли знайти 1 млн 980 тисяч та перерахувати на благодійний фонд лікарні. Ремонтні роботи успішно виконані й зараз відділення готове приймати пацієнтів, хворих на COVID-19», – зазначив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

Корпус розрахований виключно для пацієнтів з коронавірусом. У ньому розгорнуто 105 ліжок. Тут встановили усе необхідне медобладнання: рентген апарат, ЕКГ, УЗД, апарат для ендоскопії.

«Я звичайно хотів би, щоб це відділення пустувало, але наближаються свята і боюся, що ми будемо мати стабільне поступлення хворих на коронавірус. Хочу зазначити, що ми повністю готові приймати людей з різною складністю протікання COVID-19. Жоден працівник не відмовився працювати у відділенні. Ми навіть маємо резерв лікарів, які зараз на пенсії, але готові приступити до роботи у відділення, якщо виникне потреба», – зазначив головний лікар Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар.

Також у медзакладі для пацієнтів на коронавірус додатково перепрофілювали 4 відділення, а саме: ендокринології, пульмонології, гастроентерології та ревмокардіології.

Увесь медперсонал перепрофільованих відділень готовий працювати та надавати допомогу пацієнтам на коронавірус.

Нагадаємо, що Тернопільщина вже отримала другий транш субвенції на підведення кисню. Це 23, 8 млн грн, які розподілили між лікарнями області.