16:30 | 10.09.2020
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Новини Тернополя 

Пенсіонери на Тернопільщині відзначили День краси

Irena 0 Views Прокоментуй!

Краса врятує світ. Так говорять уже багато років. Намагаючись звеличити красу життя, люди не тільки почали писати вірші і музику, а й придумали спеціальне свято — Міжнародний день краси. Його відзначають 9 вересня.

  Працівники відділення денного перебування у Шумську також  для підопічних влаштували маленьке свято краси. У цей день у світі особливо вітається все гарне, прекрасне, те, що приносить естетичне і моральне задоволення.                                                         

  Це свято також є відмінним приводом забути про негаразди та інші проблеми, які людина створила за час свого існування.                                                                    

  Ви — прекрасні! Це не просто гарні слова. В кожній людині є щось прекрасне: очі, руки, волосся, голос, душа, мрія. З блиском в очах та прекрасними зачісками , які безкоштовно зробила  перукар Ольга Швець, наші дівчата помолодшали.

  Від душі зичимо всім  – чоловікам і жінкам, хлопцям і дівчатам та співробітникам щодня – і в будні, і в свята, почувати себе гарними і щасливими, адже це – найголовніше і пам’ятайте, що справжня краса – вона в серці.

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