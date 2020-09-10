Пенсіонери на Тернопільщині відзначили День краси

Краса врятує світ. Так говорять уже багато років. Намагаючись звеличити красу життя, люди не тільки почали писати вірші і музику, а й придумали спеціальне свято — Міжнародний день краси. Його відзначають 9 вересня.

Працівники відділення денного перебування у Шумську також для підопічних влаштували маленьке свято краси. У цей день у світі особливо вітається все гарне, прекрасне, те, що приносить естетичне і моральне задоволення.

Це свято також є відмінним приводом забути про негаразди та інші проблеми, які людина створила за час свого існування.

Ви — прекрасні! Це не просто гарні слова. В кожній людині є щось прекрасне: очі, руки, волосся, голос, душа, мрія. З блиском в очах та прекрасними зачісками , які безкоштовно зробила перукар Ольга Швець, наші дівчата помолодшали.

Від душі зичимо всім – чоловікам і жінкам, хлопцям і дівчатам та співробітникам щодня – і в будні, і в свята, почувати себе гарними і щасливими, адже це – найголовніше і пам’ятайте, що справжня краса – вона в серці.