У Теребовлянському районі через смерть воїна АТО оголосили День жалоби

Голова Теребовлянської районної державної адміністрації Юрій Ништа підписав розпорядження про оголошення у Теребовлянському районі Днів жалоби.

Зокрема у розпорядженні йдеться: “У зв’язку із передчасною смертю у Харківському військовому шпиталі жителя с. Сущин Теребовлянського району, старшого сержанта військової служби за контрактом військової частини А3215 Буртака Володимира Миколайовича оголосити у Теребовлянському районі 06-07 березня 2018 року Днями жалоби”.

У ці дні на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій будуть приспущені Державні Прапори України із траурною стрічкою, а також відмінено розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

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