Перелік вільних приміщень та земельних ділянок у Тернопільській громаді для підприємств, що евакуйовують бізнес

У Тернополі та населених пунктах міської територіальної громади доступні різні типи вільних приміщень для виробництва, складів чи офісів для розміщення підприємств з постраждалих від бойових дій регіонів, які планують евакуювати свій бізнес на Західну України.

Окрім того, Тернопільська міська рада також пропонує земельні ділянки, які можуть зацікавити представників бізнесу.

Перелік та потужності вільних приміщень і земельних ділянок доступні у таблиці нижче.

Якщо вас зацікавили дані приміщення, звертайтеся за деталями в управління економіки, промисловості та праці Тернопільської міської ради за номером телефону (067) 447-35-21.

Звертаємося до тернополян! Якщо ви маєте вільні приміщення, які можна використовувати для бізнесу, також подавайте інформацію для внесення їх у загальноміський список за телефоном (067)447-35-21.

Перелік вільних земельних ділянок на території Тернопільської міської територіальної громади

№ п/п Назва Площа, га Розташування Опис Призначення м Тернопіль 1 Індустріальний парк 15 , в тому числі 9,2 під виробництво (можливий поділ на менші ділянки) 2,2 розміщення підприємств транспорту, складське господарство, логістичний центр 1,7 – будівництво офісів вул. Микулинецька розміщення в межах міста 250 м від автомобільної траси міжнародного значення поруч газопровід високого тиску, лінія електропередач, мережі водопостачання та водовідведення Переробна промисловість, розміщення підприємств транспорту, складське господарство, офісні приміщення, професійна наукова діяльність 2 Земельна ділянка 3-4 Транспортна розв’язка вул. Микулинецька в межах міста, поруч електропостачання, водопостачання газопостачання наявність під’їзних шляхів Складські приміщення логістичні склади 3 Земельна ділянка 1,5 вул. Бережанська в межах міста, поруч електропостачання, водопостачання газопостачання наявність під’їзних шляхів Складські приміщення логістичні склади Сільські населені пункти 1 Земельна ділянка 0,9 с.Курівці У наявності: електропостачання, водопостачання (власна водонапірна башня); газопостачання відсутнє (підведення близько 400 м), наявність під’їзних шляхів відстань до Тернополя – 17 км Оганізація оптово-торгівельної та складської зон 2 Земельна ділянка 4,5 с.Чернихів вул.Центральна У наявності електропостачання, водопостачання відсутнє (відстань до башні близько 300 м); газопостачання відсутнє (підведення близько 400 м), наявність під’їзних шляхів відстань до м.Тернопіль – 20 км Відновлення роботи цегельного заводу, а також можливе розміщення виробничих об’єктів 3 Земельна ділянка 8,5 с.Малашівці вул.Стрілецька У наявності електропостачання, водопостачання; газопостачання відсутнє (підведення близько 1000 м), наявність під’їзних шляхів відстань до м.Тернопіль – 18 км Нові промислові, комунально-складські приміщення 4 Земельна ділянка 6,0 с.Малашівці У наявності електропостачання, водопостачання; газопостачання відсутнє (підведення близько 1000 м), наявність під’їзних шляхів відстань до м.Тернопіль – 18 км Фотовольтажна станція (сонячна електростанція) 5 Земельна ділянка 0,7 с.Кобзарівка вул. Гора Поруч електропостачання (близько 100 м), водопостачання (близько 200 м); газопостачання (близько 100 м), наявність під’їзних шляхів відстань до м.Тернопіль – 24 км Виробничий сектор 6 Земельна ділянка 10,8 с.Кобзарівка вул. Вуглярецька, вул, Вигінська Поруч електропостачання (близько 200 м), водопостачання (близько 300 м); газопостачання (близько 200 м), наявність під’їзних шляхів відстань до м.Тернопіль – 24 км Виробничий сектор 7 Земельна ділянка 6,7 с.Кобзарівка Поруч електропостачання (близько 500 м), водопостачання (близько 500 м); газопостачання (близько 500 м), наявність під’їзних шляхів відстань до м.Тернопіль – 24 км Фотовольтажна станція (сонячна електростанція) 8 Земельна ділянка 13,0 с.Кобзарівка Поруч електропостачання (близько 300 м), водопостачання(близько 300 м) газопостачання (близько3500 м), наявність під’їзних шляхів відстань до м.Тернопіль – 24 км Створення фермерського господарства 9 Земельна ділянка 0,23 с.Вертелка відстань до м.Тернопіль – 30 км Для будівництва підприємств транспортної інфраструктури (АЗС,СТО) 10 Земельна ділянка 1,13 с.Вертелка -//- Для будівництва підприємств без екологічних наслідків 11 Земельна ділянка 5,47 с.Вертелка -//- Фотовольтажна станція (сонячна електростанція) 12 Земельна ділянка 2,8 с.Вертелка -//- Виробничий сектор 13 Земельна ділянка 0,4 с.Плесківці -//- Організація оптово-торгівельної та складської зон 14 Земельна ділянка 0,1 с.Плесківці -//- Виробничий сектор ( цех по розливу води) 15 Земельна ділянка 6,0 с.Плесківці -//- Фотовольтажна станція (сонячна електростанція)

Пропозиції щодо вільних приміщень (виробництво ,офіси, складське господарство) на території Тернопільської громади)

Місце знаходження об’єкта Назва об’єкта Площа кв.м Характеристики м.Тернопіль вул. Лозовецька Столярний цех 1 500,0 1 поверх. Водопостачання, водовідведення, електропостачання , наявність під’їзної залізничної колії та автодороги з твердим покриттям. Відстань до найближчої вантажної залізничної станції – 3 км, відстань до автодороги державного значення – 4 км м.Тернопіль вул.15 квітня Виробничі приміщення 17714,0 Корпус №1 – площа 640 м.кв, 1 поверх. Централізоване опалення відсутнє, є можливість встановлення індивідуального. Корпус №2 – площа 14994 м.кв ,2 поверхи. Централізоване опалення відсутнє, є можливість встановлення індивідуального. Корпус №13 (котельня) – площа 2080 м.кв, двоповерхове приміщення. Централізоване опалення відсутнє, є можливість встановлення індивідуального. Відстань до автодороги державного значення 0,3 км. Відстань до найближчої вантажної залізничної станції – 5 км. м.Тернопіль вул. Микулинецька Котельня 950,0 1 поверх. Газопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність під’їзної залізничної колії та автодороги з твердим покриттям. Відстань до автодороги державного значення – 0,1 км м.Тернопіль вул.Текстильна Виробничий корпус Адміністративний корпус енергоблок 9560,0 1324,0 833,0 4-5 поверхи: газопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність автодороги з твердим покриттям. Відстань до залізничної станції – 1 км, відстань до автодороги державного значення – 0,5 км м.Тернопіль вул. Текстильна Виробничі приміщення 220 000,0 Газопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність автодороги з твердим покриттям. Відстань до залізничної станції 3,2 км, відстань до автодороги державного значення 5,6 км м.Тернопіль вул. Микулинецька Виробничі приміщення 500,0-1000,0 наявне електропостачання та водопостачання, не опалюється м.Тернопіль вул. Лук’яновича Виробничі приміщення до 4000 кв.м 2000,0 наявне електропостачання та водопостачання, не опалюється наявне електропостачання та водопостачання, не опалюється, бетонна підлога м.Тернопіль вул. Подільська Виробничі приміщення до 4000 кв.м Готове для використання м.Тернопіль вул.Поліська Виробничі приміщення 5650,0 У наявності газопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання. Відстань до автодороги державного значення – 0,3 км відстань до залізничної станції – 2 км. 1)2 поверхове приміщення площею 1200,0 +підвал 20*20 2)Одноповерхове 10х30, потолки 6,30 м є кранбалка і два входи 3)12х36 висота стель 3 м 4) семиповерхове приміщення без ліфта, площа поверху 18х24 м.Тернопіль вул. Лук’яновича вул. Опільського Під виробництво або склади від 300 від 5000 колишній швейний цех колишня швейна фабрика м.Кременець Під склади або виробництво до 2000 Готове для використання м.Тернопіль вул.Микулинецька вул.Промислова Під склади або виробництво від 300 Готове для використання с.Кобзарівка Під склад та виробництво Від 200 Під склад та виробництво Наявні трансформатор 165 кВт, скважина 24 м Територія закрита, є погрузчик Будівля двоповерхова +вагова Пінавіс 1723 кв.м Склад 533 кв.м Мінсклад 246 кв.м м.Тернопіль вул. Чехова під виробництво 500 Готове для розміщення швейного виробництва м.Тернопіль вул. Текстильна офіс, склад, виробництво 550 Вода водовідведення Електропостачання -50 Квт, ліфт м.Тернопіль вул. Вербицького офіс 100 Розміщений в житловому будинку м.Тернопіль вул. Чехова, 8 виробничі приміщення 1000 Для розміщення швейного виробництва – обсяг 60 машин м.Тернопіль, вул. В.Чорновола просп. Злуки Від 12,5 до 800,0 Готові для використання м.Тернопіль вул. Гайова офіси 95,0 (1-50 кв.м) (3 по 15 кв.м) Територія закритого типу з місцями для паркування зі всіма умовами (опалення, вода охорона і т.д) склад 200,0 Промислова підлога, можливість під’їзду вантажних авто Під охороною та відеоспостереженням, ремонту не потребують склад 175,0 м.Тернопіль вул. 15 Квітня Бізнес центр 3600,0 -окремі офіси – площею 60-220 м2, місткістю 10-40 людей. -офіси на цілий поверх – площею 564 м2, місткістю – 40 -80 людей. – простір у коворкінгу Приміщення зі всіма умовами та місцями для паркування м.Тернопіль вул. Бродівська Бізнес центр Офіс — 90 кв.м Торгово-складське — 250 кв.м Придатне до використання м.Тернопіль вул. Руська Склад 150 кв.м Придатне до використання м.Тернопіль вул. Митрополита Шептицького Торгово складське 150 кв.м Придатне до використання м.Тернопіль вул. Текстильна офіс 800 Придатне до використання