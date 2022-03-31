На Тернопільщині офіційно працевлаштували майже 3700 осіб

Дотримання роботодавцями законодавства про оплату праці, недопущення формування боргу з її виплати працівникам та несвоєчасної сплати податкових платежів залишаються під пильним контролем Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Так, з початку цього року податківці провели роз’яснювальну роботу із представниками 116 підприємств та організаціях області, де заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. Після чого 105 таких суб’єктів господарювання підвищили рівень виплати заробітної плати. Відтак до бюджетів додатково надійшло 296,9 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 364,9 тис. грн єдиного внеску.

Дане питання обговорювали також і на спеціально створених з органами місцевої влади комісіях. Цьогоріч заслухали керівників 6 підприємств та організацій, на яких виплачувалась мінімальна, а то й нижче зарплата. Результатом проведеної роботи стало підвищення ними рівня виплати заробітної плати працівникам. До бюджетів надійшло 19,4 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 23,6 тис. грн єдиного внеску.

Причини зарплатної заборгованості та несплати податкових платежів аналізували податківці з керівниками підприємств області під час індивідуальної роз’яснювальної роботи. У результаті із 8 підприємств 7 погасили заборгованість із заробітної плати, виплативши працівникам 332,9 тис. грн, а до бюджетів – 100,5 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 71,0 тис. грн єдиного внеску.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи щодо необхідності оформлення трудових відносин із найманими працівниками працедавці Тернопільщини офіційно працевлаштували 3671 працівника.

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області





