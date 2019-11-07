Петро Левицький: «Громада Тернополя отримала заклад, що готовий працювати відповідно до сучасних вимог»

Не так давно у Тернополі з’явився новий лікувальний заклад, який надає широкий спектр діагностичних і лікувальних послуг. Це – колишня залізнична лікарня, що тепер має назву «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр». Про діяльність закладу цікавимося в його директора, доцента кафедри медицини катастроф і військової медицини нашого університету Петра Левицького.

– Петре Ростиславовичу, довкола залізничної лікарні точилося чимало розмов. Були побоювання, що цей заклад узагалі зникне, а люди залишаться без роботи. Але найгірші часи залишилися в минулому. Наразі Тернопіль отримав ще один самодостатній медичний заклад.

– Ще в лютому 2016 року була проведена перереєстрація Державного закладу «Відділкова клінічна лікарня ст. Тернопіль ДТГО «ЛЗ» у комунальне підприємство «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» Тернопільської міської ради й завершені всі процедури щодо переходу з державної в місцеву комунальну форму власності. Наступним кроком автономізації закладу стало складання та захист бізнес-плану комунального медичного підприємства, до речі, ця тема була моєю дипломною роботою під час отримання другої вищої освіти – менеджера охорони здоров’я. Ініціативна група працівників закладу з цим завданням блискуче впоралася й громада міста отримала заклад, що готовий працювати відповідно до сучасних вимог. Таке неприбуткове комунальне підприємство на медичних теренах області було створено вперше, тому можна вважати його справжнім пілотним проєктом і флагманом втілення медичних реформ на Тернопільщині. Великим плюсом, на мою думку, є те, що нам вдалося зберегти колектив працівників, що мали величезний досвід роботи у сфері медичного обслуговування певних категорій громадян, зокрема працівників залізниці.

– У Тернополі є чимало медичних закладів як державних, так і приватних, як вам вдалося знайти свою нішу?

– На етапі створення та переходу на нову форму господарювання відчутне сприяння отримали від місцевої влади та відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міськради, які допомогли інтегруватися в систему охорони здоров’я обласного центру. Відповідно до концепції реформування галузі та впровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров’я, де кожний медичний заклад визначив свій пріоритетний напрямок надання медичної допомоги, виникла потреба у наданні якісної спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної меддопомоги вторинного рівня, зосередженої в одному місці. Таким спеціалізованим медичним закладом на території області й стало комунальне підприємство «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр». Це єдиний у краї медичний заклад, який проводить усі види медоглядів, у тому числі психофізіологічну експертизу на відповідність стану здоров’я людини до роботи в шкідливих умовах та в умовах підвищеної небезпеки. І оскільки лікувально-діагностичний центр – неприбуткова організація, тому тут низькі ціни на всі види медоглядів і медичних послуг.

У зв’язку зі специфікою роботи працівників залізничного транспорту – вони всі є застрахованими особами у різних страхових компаніях, зокрема «Лікарняна каса Львівської залізниці», та «Лікарняна каса міста Тернопіль», з якими згідно з відповідними угодами співпрацює наш центр, тобто персонал уже працює відповідно до вимог страхової медицини.

Ще однією важливою віхою у житті закладу стали заходи з оптимізації чисельності та штату персоналу. Ми провели реструктизацію медустанови відповідно до вимог сьогодення. Тепер у структурі підприємства є такі підрозділи: діагностичне відділення, клініко-діагностична лабораторія, денний стаціонар, відділення внутрішньої медицини, хірургічне відділення, відділення реабілітації та фізіотерапії, відділення платних медичних послуг. Додатковою перевагою закладу є зручне розташування корпусів – у самісінькому центрі Тернополя. Головний корпус на вулиці Руській, 47, де розміщені адміністрація, діагностичне відділення, лабораторія та фахівці, що надають усі види платних медичних послуг. На вулиці Острозького, 6 пацієнтів приймають вузькопрофільні спеціалісти та розміщена лабораторія. На Шпитальній, 2 – відділення денного стаціонару – підрозділ, який заслуговує додаткової уваги. Його пацієнти, у переважній більшості не потребують цілодобового медичного супроводу. До речі, ця проміжна форма між амбулаторним лікуванням і повноцінним стаціонаром користується популярністю серед тернополян, адже саме тут, окрім медикаментозного лікування, до послуг пацієнтів масаж, гірудо- та голкорефлексотерапія, інші медичні послуги. Це дозволяє також раціонально використовувати бюджетні кошти й спрямувати їх на розвиток закладу.

– Не так давно у вашому центрі було встановлено новий комп’ютерний томограф. Чи допомагає він у діагностуванні захворювань пацієнтів? Адже у Тернополі вже є томографи…

– Так, але у Тернополі це – перший комп’ютерний томограф, придбаний за виділені з міської скарбниці кошти. За результатами проведеного міжнародного тендеру із закупівлі – отримали техніку найвищої якості і нині це один з найпотужніших апаратів в Західній Україні. Комп’ютерний томограф такого класу (32-зрізовий TOSHIBA Asteion) дозволяє на 75 % зменшити променеве навантаження на пацієнта та проводити сканування з товщиною зрізу від 0,5 мм до 5 мм за 0,4 секунди із 3D-моделюванням отриманого зображення. Тобто за допомогою цього неінвазивного методу діагностики можна виявити найменші патологічні зміни в організмі, що дозволяє своєчасно провести необхідне лікування. На цьому обладнанні працюють висококваліфіковані фахівці, які пройшли відповідне навчання й мають певний досвід роботи та позитивні відгуки пацієнтів.

– Як тернополяни можуть пройти обстеження на цьому томографі?

– Найперше варто сказати, що цю послугу надаємо не лише тернополянам. Мешканці нашої та інших областей також можуть обстежитися за потреби. Щоб пройти обстеження на комп’ютерному томографі, необхідно отримати скерування профільних спеціалістів. Пільгові категорії тернополян можуть скористатися послугою безкоштовно, зокрема учасники бойових дій та інваліди війни І-ї групи. Також безкоштовним є це обстеження для застрахованих осіб, зокрема членів благодійного фонду «Лікарняна каса міста Тернопіль», «Лікарняна каса Львівської залізниці», СК «Нафтагазстрах». Оплату в даному випадку отримуємо від страхових компаній. Для власників «Карти тернополянина» плануємо в майбутньому також запровадити пільгові програми обстеження.

– Тобто можемо говорити про те, що в плані діагностики у лікувально-діагностичному центрі все гаразд.

– Окрім вже згаданого комп’ютерного томографа, до послуг пацієнтів – найсучасніше УЗД-обладнання, кабінети ендоскопії, рентгенівської, променевої діагностики, флюорографії та функціональної діагностики. Пропонуємо широкий спектр послуг і процедур, зокрема, проводимо профілактичні огляди для працевлаштування та навчання, перед- та післярейсові медичні огляди, медичні огляди водіїв і кандидатів у водії, видаємо довідки на право керування автотранспортом, проводимо широкий діапазон лабораторних досліджень. Також у нас консультують вузькопрофільні спеціалісти, працює стоматологічний кабінет і проводять зубопротезування.

Нещодавно в закладі створений та успішно працює регіональний відділ психофізіологічної експертизи (№201). Тобто тепер маємо право проводити психофізіологічну експертизу працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, де є потреба в професійному доборі, а також проводити якісну аналітичну обробку результатів психофізіологічного обстеження та тестування.

Є певне визнання нашого закладу на всеукраїнському рівні. Так, цьогоріч наше підприємство за підсумками роботи у 2017-2018 роках та експертного аналізу, яке проводили Всеукраїнський галузево-аналітичний центр та Асоціація економічного співробітництва та розвитку, внесено до Реєстру кращих постачальників товарів і послуг України, як одне з найбільш пріоритетних і перспективних підприємств медичної галузі, та представлено до відзнаки в рамках Національної програми «Вибір споживача-2018» з врученням нагород підприємству та працівникам.

Останнім часом налагоджуємо співробітництво з провідними лікувальними закладами світу. Уклали угоди про співпрацю з одним найпотужніших закладів медицини Ізраїлю – клінікою Іхілов, турецькою клінікою «Medistate». Діагностичні обстеження, які проводять у нашому центрі, до речі, беруть до уваги ці лікувальні заклади і це – доволі висока оцінка нашої роботи.

– Важливо розвиватися й надалі. Яким чином плануєте в майбутньому заохочувати пацієнтів йти у ваш центр?

– Наразі завершено комп’ютеризацію закладу, впроваджено в дію програму електронної реєстрації пацієнтів та підготовлено все необхідне для підписання угоди з Національною службою здоров’я України.

У своїй практиці спеціалісти нашого центру вже сьогодні успішно використовують методики, перевірені часом і досвідом, у поєднанні з новітніми, щодня докладають усіх зусиль для того, щоб кожен пацієнт отримав максимальну увагу та високоякісну медичну допомогу згідно з медичними стандартами та клінічними протоколами, що базуються на засадах доказової медицини.

Усі ці досягнення – результат праці команди професіоналів, які постійно вдосконалюють свою майстерність і дбають про репутацію центру.

Лариса ЛУКАЩУК,

Микола ВАСИЛЕЧКО (фото)

Джерело: Медична академія