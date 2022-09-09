Під Тернополем через аварію ускладнений рух

У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою з потерпілими, що сталася близько 18-ї години, на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, неподалік виїзду з міста Тернополя, близько 10-км автодороги рух транспорту ускладнено. Про це повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

На місці працюють патрульні, медичні працівники та слідчий по ДТП.

Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим.