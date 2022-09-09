Податківець з Тернополя, якого підозрюють у вимаганні грошей, звільнився з посади за власним бажанням

Заступник начальника податкової служби Тернопільщини Сергій Бабій, якого підозрюють у вимаганні грошей, звільнився з посади. Про це Суспільному повідомила речниця обласного управління державної податкової служби Наталія Сорока.

За її словами, Сергій Бабій звільнився за власним бажанням 1 вересня.

Нагадаємо, посадовця підозрюють у вимаганні 5 тисяч доларів у підприємця.

“Слідством встановлено, що посадовець очолював комісію регіонального рівня з відшкодування ПДВ та віднесення суб’єктів господарювання до переліку ризикових. Він записав місцеве підприємство до переліку ризикових платників податків і вимагав від його власника 5 тисяч доларів США за виключення його з цього переліку. Для отримання грошей посадовець залучив свого сусіда. Той отримав від підприємця кошти і передав їх посадовцю, після чого їх затримали працівники ДБР”, – повідомила спікерка Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова.