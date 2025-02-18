Під Тернополем громада виділила сім млн.грн. на дорогу до храму

У Байківцях проведуть капітальний ремонт під’їзду до храму Пресвятої Трійці

У селі Байківці Тернопільського району відбудеться капітальний ремонт під’їзду по вулиці Богата до храму Пресвятої Трійці. Проєкт реалізується в рамках тендерної закупівлі, організованої Байковецькою сільською радою, і мав очікувану вартість 8 470 972,80 грн.

Закупівля проводилася через відкриті торги з особливостями, аукціон завершився 31 січня 2025 року. У конкурсі взяли участь три компанії:

ТОВ “ШЛЯХОВИК-Т” – 6 774 214,80 грн;

– 6 774 214,80 грн; ТОВ “АВАКС ПРОФ” – 6 926 227,79 грн;

– 6 926 227,79 грн; ТОВ “ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР” – 7 487 868,42 грн.

За результатами торгів переможцем стало ТОВ “ШЛЯХОВИК-Т”, яке запропонувало найнижчу ціну.

Відповідно до тендерної документації, ремонтні роботи охоплюють будівництво та вирівнювання дорожнього покриття. Всі розрахунки з підрядником будуть проводитися після виконання робіт та затвердження відповідних актів.

Ремонтні роботи мають бути завершені до 30 червня 2025 року.

Цей проєкт сприятиме покращенню інфраструктури села та зручності пересування для місцевих жителів і відвідувачів храму Пресвятої Трійці.