Кросовер Renault Duster: вибір для будь-яких доріг

Renault Duster легко справляється з міськими дорогами. При цьому кросовер готовий підкорювати бездоріжжя. Ця модель заслужила довіру тисяч водіїв по всьому світу. Давайте розбираймось, чому це так.

Duster – справжній універсал серед кросоверів. Автівка відмінно підходить для сімейних поїздок та подорожей за межі асфальтованих доріг. Ця модель залишається однією з найпопулярніших у своєму класі. І не просто так. За наступним посиланням можна купити Renault Duster 2024: https://www.arma-motors.ua/uk/models/duster-hybrid.

Двигун та трансмісія

Для Renault Duster доступний бензиновий двигун 1,6 л потужністю 102 кінські сили та 1,5 л дизель на 90 кінських сил. На українському ринку модель доступна як з моно-, так і з повним приводом. Є можливість вибрати більш привабливий варіант.

Система повного приводу запозичена у Nissan X-Trail. Але треба враховувати, що ця опція доступна лише для дизельної модифікації. Коробка передач – механічна або автоматична.

Безпека

Висновки про рівень безпеки автівки можна робити на основі краш-тесту Euro NCAP. Європейський комітет поставив Duster три зірки з можливих п’яти. Середня оцінка зумовлена ​​недостатнім захистом водія та дорослих пасажирів.

Як сказано у звіті, при бічному ударі може бути травмовано тулуб водія та пасажира. При ударі ззаду є ризик отримати травму шиї. Якщо говорити про фронтальне зіткнення, його наслідки задовільні.

Популярність в Україні

З початку продажу Duster завоював популярність в Україні. Цей доступний кросовер з гарною прохідністю знайшов своїх шанувальників в нашій країні.

Автівка добре продається не тільки на ринку нових автомобілів, а й на вторинному ринку. У більшості рейтингів продажів модель входить у ТОП-10 легких позашляховиків.

Як обслуговувати авто?

Щоб ваш Renault Duster служив довго, виконуйте наступне:

Моторне масло та фільтр. Купуйте продукцію, яка відповідає рекомендаціям виробника. Заміну масла треба робити кожні 10-15 тисяч км. С тією ж періодичністю треба міняти фільтр.

Паливний фільтр. Заміну цього компонента треба робити кожні 30-40 тисяч км.

Повітряний фільтр. Перевіряйте його стан кожні 10 тисяч км.

Гальмівна система. Перевіряйте стан колодок та дисків кожні 10 тисяч км. Якщо виникає скрегіт або вібрації, треба звернутися до СТО.

Підвіска. Оглядайте амортизатори, сайлентблоки та шарові опори. Стуки або крени під час руху – негативний сигнал.

Ремінь ГРМ. Стан цього компонента треба перевіряти кожні 60 тисячі км.

Кузов. Регулярно мийте автомобіль. Також наносить антикорозійні засоби для захисту від іржі.

Електрика. Перевіряйте рівень заряду батареї та стан клем. Якщо виявили іржу, треба очистити компоненти від окислення.

Шини. Перевіряйте тиск у колесах щомісяця. Регулюйте його відповідно до навантаження.

Охолодження двигуна. Контролюйте рівень охолоджуючої рідини. Міняйте її кожні 60 тисячі км.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви збережете надійність і довговічність вашого Renault Duster.

Де краще купувати Duster

Кросовер Duster найвигідніше купувати в офіційних дилерів. Так можна отримати максимум переваг, які пропонує французький виробник. Купуючи машину в офіційного дилера, ви отримаєте доступ до якісного сервісу, що відкриває такі переваги:

післяпродажне обслуговування;

оригінальні запчастини та витратні матеріали;

прозорість ціноутворення;

гарантія на виконані роботи;

персоналізований підхід.

У офіційного дилера можна отримати кваліфіковану консультацію. Фахівці допоможуть підібрати версію кросовера, яка найкраще підійде під ваші потреби.