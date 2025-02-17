Кросовер Renault Duster: вибір для будь-яких доріг
Renault Duster легко справляється з міськими дорогами. При цьому кросовер готовий підкорювати бездоріжжя. Ця модель заслужила довіру тисяч водіїв по всьому світу. Давайте розбираймось, чому це так.
Duster – справжній універсал серед кросоверів. Автівка відмінно підходить для сімейних поїздок та подорожей за межі асфальтованих доріг. Ця модель залишається однією з найпопулярніших у своєму класі. І не просто так. За наступним посиланням можна купити Renault Duster 2024: https://www.arma-motors.ua/uk/models/duster-hybrid.
Двигун та трансмісія
Для Renault Duster доступний бензиновий двигун 1,6 л потужністю 102 кінські сили та 1,5 л дизель на 90 кінських сил. На українському ринку модель доступна як з моно-, так і з повним приводом. Є можливість вибрати більш привабливий варіант.
Система повного приводу запозичена у Nissan X-Trail. Але треба враховувати, що ця опція доступна лише для дизельної модифікації. Коробка передач – механічна або автоматична.
Безпека
Висновки про рівень безпеки автівки можна робити на основі краш-тесту Euro NCAP. Європейський комітет поставив Duster три зірки з можливих п’яти. Середня оцінка зумовлена недостатнім захистом водія та дорослих пасажирів.
Як сказано у звіті, при бічному ударі може бути травмовано тулуб водія та пасажира. При ударі ззаду є ризик отримати травму шиї. Якщо говорити про фронтальне зіткнення, його наслідки задовільні.
Популярність в Україні
З початку продажу Duster завоював популярність в Україні. Цей доступний кросовер з гарною прохідністю знайшов своїх шанувальників в нашій країні.
Автівка добре продається не тільки на ринку нових автомобілів, а й на вторинному ринку. У більшості рейтингів продажів модель входить у ТОП-10 легких позашляховиків.
Як обслуговувати авто?
Щоб ваш Renault Duster служив довго, виконуйте наступне:
- Моторне масло та фільтр. Купуйте продукцію, яка відповідає рекомендаціям виробника. Заміну масла треба робити кожні 10-15 тисяч км. С тією ж періодичністю треба міняти фільтр.
- Паливний фільтр. Заміну цього компонента треба робити кожні 30-40 тисяч км.
- Повітряний фільтр. Перевіряйте його стан кожні 10 тисяч км.
- Гальмівна система. Перевіряйте стан колодок та дисків кожні 10 тисяч км. Якщо виникає скрегіт або вібрації, треба звернутися до СТО.
- Підвіска. Оглядайте амортизатори, сайлентблоки та шарові опори. Стуки або крени під час руху – негативний сигнал.
- Ремінь ГРМ. Стан цього компонента треба перевіряти кожні 60 тисячі км.
- Кузов. Регулярно мийте автомобіль. Також наносить антикорозійні засоби для захисту від іржі.
- Електрика. Перевіряйте рівень заряду батареї та стан клем. Якщо виявили іржу, треба очистити компоненти від окислення.
- Шини. Перевіряйте тиск у колесах щомісяця. Регулюйте його відповідно до навантаження.
- Охолодження двигуна. Контролюйте рівень охолоджуючої рідини. Міняйте її кожні 60 тисячі км.
Дотримуючись цих рекомендацій, ви збережете надійність і довговічність вашого Renault Duster.
Де краще купувати Duster
Кросовер Duster найвигідніше купувати в офіційних дилерів. Так можна отримати максимум переваг, які пропонує французький виробник. Купуючи машину в офіційного дилера, ви отримаєте доступ до якісного сервісу, що відкриває такі переваги:
- післяпродажне обслуговування;
- оригінальні запчастини та витратні матеріали;
- прозорість ціноутворення;
- гарантія на виконані роботи;
- персоналізований підхід.
У офіційного дилера можна отримати кваліфіковану консультацію. Фахівці допоможуть підібрати версію кросовера, яка найкраще підійде під ваші потреби.