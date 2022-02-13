Під Тернополем сталася страшна ДТП. Є загиблі (фото)

Сьогодні, 13 лютого, в с. Лозова під Тернополем відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю 2-х автомобілів. Попередньо у наслідок ДТП одна людина загинула, отримали травми різного характеру ще 3 особи.

Прибувши до місця події рятувальники деблокували з понівечених авто двох постраждалих та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги. Крім того, вжили заходів, щоб не допустити загоряння автомобілів та огородили ділянку де трапилась ДТП.

До ліквідації події залучено рятувальне відділення ДСНС України у Тернопільській області та працівників Оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в області.

Причини та матеріальні збитки події – встановлюються.