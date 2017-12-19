Пішов з життя відомий тернопільський лікар

З глибоким сумом повідомляємо, що 17 грудня 2017 року, на 60 році життя, після тривалої хвороби відійшов у вічність заступник головного лікаря Тернопільського обласного онкологічного диспансеру Бабанли Шагін Расімович.

Шагін Расімович народився 23.05.1957 р. в м. Казах, Азербайджан.

У 1980 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». Трудову діяльність почав лікарем-хірургом Тернопільського обласного онкологічного диспансеру в 1981 році.

В 1983 році призначений на посаду завідувача 1-го хірургічного відділення Тернопільського обласного онкологічного диспансеру.

В 1985-1989 роках працював заступником головного лікаря з медичної частини.

У 1989 році затверджений на посаду головного лікаря, виконував обов’язки головного позаштатного онколога управління охорони здоров’я.

У 1998-1999 роках очолював обласне управління охорони здоров’я. З вересня 1999 року по листопад 2013 року – головний лікар Тернопільського обласного онкологічного диспансеру. З 2013 року – заступник головного лікаря з хірургічної роботи.

Наше суспільство втратило досвідченого і висококваліфікованого лікаря, мудрого керівника, авторитетну Людину з великої літери. Життєвий шлях Шагіна Расімовича – зразок людської гідності, добропорядності та мудрості.

Висловлюємо щирі співчуття родині покійного, поділяємо її горе.

Нехай милосердний Господь упокоїть його душу у Своїх Небесних Оселях, там, де спочивають праведні.

Вічна Пам’ять!